В Алтайском крае резко упал спрос на долевки

Новости 24.10.2019 9:40 377

В третьем квартале 2019 года Управление Росреестра по Алтайскому краю зарегистрировал 1524 ДДУ (договор долевого участия). В сравнении с аналогичным периодом 2018 года число обращений значительно изменилось – оно сократилось на 2,5%.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», в начале года на рынке Барнаула наблюдался ажиотаж – девелоперы скупали квартиры сами у себя, а дольщики спешили решить жилищный вопрос до вступления новых правил и обещанного роста цен. Поэтому в первом квартале текущего года орган госрегистрации оформил 2 005 таких договоров, во втором – 3 771.

На фоне этого роста третий квартал демонстрирует резкое снижение. На данную статистику повлияло еще и то, что в ряде новостроек после 1 июля была запрещена регистрация ДДУ. Компании должны были довести их готовность до 30%, чтобы продолжить продажи по старым правилам, либо перейти на банковское проектное финансирование и начать реализацию по новой схеме.

Новостройки дорожают: как изменились цены в Барнауле за месяц? Новости 02.10.2019 10:50 Средняя цена по городу превысила 49,1 тыс. рублей за 1 кв.м 745

Что касается общего числа зарегистрированных Росреестром прав на все виды объектов в Алтайском крае, то этот показатель вырос в минувшем квартале этого года почти в два раза. Так, в первом оно составляло 148 898 сделок, во втором – 100 869, в третьем – 182 360. Этот тренд может означать в том числе и то, что покупатели недвижимости переориентировались на вторичный рынок в связи с ростом цен и сокращением предложения на первичном.

В пресс-службе регионального Росреестра сообщили, что за минувшие 9 месяцев 2019-го года количество общих регистрационных действий выросло до 432 127, что на 18,2% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По линии государственного кадастрового учета рост достиг 11,8%. Любопытно, что увеличилась и численность вновь оформленных прав на нежилые здания, помещения, машино-места (на 14,8%). По долевым договорам в целом за 3 квартала текущего года пока наблюдается подъем на 4,4% по отношению к аналогичному периоду 2018-го. При этом за отчетный период сократилось число записей по ипотеке почти на 16% (с 39 802 до 34 193), что связано с ростом ставок в течение всего первого полугодия.

Добавим, последовательно возрастает доля электронных обращений граждан за регистрацией прав на недвижимое имущество. Если по итогам 9 месяцев прошлого года в такой форме подавалось каждое десятое заявление, то в 2019-м уже каждое пятое. На это повлияло развитие экстерриториального оформления прав на территории РФ, а также активность нотариусов, которых в этом году обязали направлять документы на госрегистрацию в электронном виде бесплатно для каждого клиента, совершающего сделки с недвижимостью.