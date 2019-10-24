Президент объединил Бийский олеумный завод с единственным в РФ производителем гексогена

Новости 24.10.2019 7:40 2526

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ, согласно которому Бийский олеумный завод будет присоединен к заводу им. Свердлова. Последний расположен в Дзержинске (Нижегородская область).

Как следует из документа, реорганизация проводится в целях повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий. Предложение объединить два оборонных завода исходило от правительства РФ. Таким образом БОЗ будет исключен из перечня стратегических предприятий.

Кабмину поручено в течение 12 месяцев обеспечить слияние двух заводов, а за 1,5 года - скорректировать нормативные документы.

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ФКП «Бийский олеумный завод» было выделено в 1965 году из состава химического комбината как производитель бризантных взрывчатых веществ, серной кислоты. В настоящее время БОЗ - самое крупное предприятие наукограда. Олеумный завод обеспечивает 80% поставок промежуточных детонаторов на внутренний рынок. Более 60% выпускаемой продукции — это собственные разработки ФКП «БОЗ», защищенные патентами.

Предприятие сотрудничает с ФНПЦ «Алтай» и Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН, ВостНИИ, ОАО «ГосНИИ «Кристалл». На Бийском олеумном заводе трудоустроено около 2,4 тысяч человек.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» - единственный в России производитель октогена, гексогена. Основан в 1916 году. Штат предприятия насчитывает 5 тысяч человек.