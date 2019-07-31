Земельный передел в Нагорном парке: барнаульская мэрия «отвоевала» один участок

Новости 24.10.2019 7:10 296

Высоко-высоко в горах...

В Нагорном парке Барнаула в последнее время происходят перемены. Связаны они с земельными участками, а точнее, со сменой их владельцев. «Политсибру» ранее уже писал о приватизации территории, на которой раньше находился колбасный цех, подробнее читайте по ссылке ниже.

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Почему новый собственник – известный барнаульский застройщик, ранее являвшийся бизнес-партнером владельца холдинга FM-Продакшн – не стал сам ничего строить на прилегающем к резиденции радиогруппы участке, а попытался продать его под возведение таунхауса? Ведь нет сомнений, что собственник имеет все возможности осуществить здесь строительство самостоятельно.

Остается предполагать, что это была попытка конвертировать землю в денежные средства напрямую, минуя этап строительства. Так было бы, как минимум, быстрее, даже если допустить, что владелец земли упустит свою выгоду. Впрочем, допущение это – сугубо теоретическое, поскольку на продажу новым собственником участок был выставлен за 52 млн рублей, а приватизировался (по данным «Политсибру») за 3,5 млн.

Нет сомнений в том, что эта история получит свое продолжение. А вот эпопея с соседним участком, находящимся за автомобильной парковкой (Гвардейская, 1а), на днях завершилась. Барнаульская мэрия "отвоевала" его у пивной.

Нагорный фронт

Маленькое (32 кв. м) одноэтажное здание возле парковки в 2016 году арендовало ООО «Удача» – предприятие, состоявшее из единственного человека, занимавшегося ремонтом бытовой техники. Оценив перспективы местоположения, директор «Удачи» Сергей Пономарев решил попробовать себя в торговле разливными напитками. Имел ли этот бизнес шанс прийти к своему расцвету или нет, мы уже не узнаем, поскольку вмешательство мэрии в корне изменило весь расклад.

Пока арендатор занимался лишь строением, все было спокойно. Активность началась, когда Пономарев выразил намерение приватизировать земельный участок (389 кв. м), на котором оно располагалось, пользуясь преимущественным правом арендатора.

Интересно: в аренде земли предпринимателю в мэрии отказали, сообщив, что недвижимость принадлежит к парковой зоне. Однако по данным кадастровой палаты, территория относится к общественно-деловой.

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Штрафник

Изначально, в 2017 году, ООО «Удача» получило штраф в размере 200 тысяч рублей за несоответствие фасада здания «колористическому решению застройки улицы Гвардейская». К слову, «Политсибру» не удалось обнаружить документа, в котором данное решение было бы прописано. Впрочем, претензиями к фасаду (который впоследствии был все же отремонтирован) дело не ограничилось.

В начале прошлого года последовали проверки, в ходе которых здание было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. 30 мая 2018 года комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула (КУМС) в одностороннем порядке расторг договор аренды с ООО «Удача». Кроме того, во время прошлогоднего урагана на крышу пивной упало дерево и повредило ее. КУМС заявил, что теперь здание представляет угрозу жизни и безопасности граждан и потребовал вернуть здание муниципалитету.

Пономарев оспорил расторжение договора в суде и при помощи уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае добился решения в свою пользу. Апелляцию КУМС суд отклонил. Параллельно с этим, бизнесмен готовил заявление на приватизацию земельного участка под зданием.

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Цены уходят в небо

1 июля 2018 года вступали в силу изменения ФЗ №159 (об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства), однако с приватизацией возникли другие сложности.

Как рассказал «Политсибру» Пономарев, ранее занимаемое «Удачей» помещение оценивалось в 43 тысячи рублей, а земля, на которой оно стоит, в 336 тысяч рублей. Но затем стоимость на неясных основаниях изменилась, составив 321 тысячу рублей за помещение и 1,8 млн рублей за территорию.

К слову, самая первая цена объекта, указанная в документе, составляет чуть более ста рублей.

Предприниматель попытался оспорить удорожание объектов и потребовал назначения экспертизы. В ходе разбирательства произошло одно любопытное событие: после проведения оценки стоимости участка, Пономарев, по его словам, получил неофициальным путем предварительное заключение оценщика, в котором цена осталась на прежнем уровне, однако в дело документ попал уже с повысившейся стоимостью. Относительно предыдущего документа было заявлено, что такого не существует. Пономарев потребовал проведения повторной экспертизы.

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Гвардейские окопы

Еще за две недели до получения результатов экспертизы на улице Гвардейской началось строительство пешеходной дорожки. При этом, гравий и земля были ссыпаны прямо возле здания на спорном земельном участке. Пономарев сообщил, что видит в этом прямой намек на то, что участком будет распоряжаться другой собственник. В данном случае – городская администрация.

И действительно, на этот раз удача от предпринимателя отвернулась. 21 октября суду было представлено экспертное заключение, согласно которому стоимость земельного участка составила 1,38 млн рублей, а расположенного на нем строения – чуть более 87 тысяч рублей. Сергей Пономарев признал, что такую сумму он не потянет.

«Меня сразу предупреждали, что такой махине противостоять сложно. Однако, я все же попытался – без борьбы сдаваться нельзя. А что касается результата, то я к этому отношусь философски: что ни делается – все к лучшему. Не раз убеждался в этом на личном опыте. Переживать не о чем. Да и некогда – делом надо заниматься», – сказал директор ООО «Удача».

Подконтрольные территории

Зачем мэрия с таким упорством не допускала приватизации участка, пока не ясно. Возможно, у администрации имеются на него свои далеко идущие планы. «Политсибру» будет следить за развитием событий.

Напомним также, что по соседству есть еще два интересных участка. Более того, все три эти территории легко можно объединить в одну. На одном из них располагается «аптека» – коробка крохотного здания с крышей, никакой реальной деятельности там не ведется.

Еще ближе к Оби находится земля, предназначенная для размещения объектов торговли. Скоро в Барнауле стартуют общественные обсуждения новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Очень может быть, что вид разрешенного использования прилегающих к Нагорному парку участков претерпит существенные изменения.