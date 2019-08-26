Неправильное питание становится серьезной угрозой для молодежи Барнаула

Новости 24.10.2019 8:15 302

Физиологи Алтайского госуниверситета провели исследование и пришли к выводу, что большинство молодых жителей Барнаула питается неправильно, передает пресс-служба вуза.

В АлтГУ отметили, что объектом исследования ученых стали молодые горожане: юноши от 17 до 21 года и девушки от 16 до 20 лет. Это школьники, учащиеся колледжей, студенты и работающая молодежь. В целом речь идет примерно о 1000 человек.

«Сейчас мы проводим популяционное исследование, в результате которого уже вырисовываются настораживающие результаты, говорящие о том, что в городе почти нет молодых людей без нарушения пищевого поведения»,- подчеркнули в АлтГУ.

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По словам ученых, при этом у молодежи практически нет избыточного веса, но отклонения пищевого поведения наблюдаются у большинства. В частности, обследовав около 70 девушек, не нашли нарушения пищевого поведения только у четырех.

Исследователи пришли к единому мнению, что на пищевое поведение молодежи огромное влияние оказывают СМИ, навязывающие некий «идеальный» образ, к которому люди пытаются стремиться.

В итоге ученые планируют разработать рекомендации по правильному питанию молодых россиян, использованию в их ежедневном рационе определенного количества здоровой правильной пищи. На сегодняшний день среди молодежи распространен большой процент заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.

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Нарушения пищевого поведения человека проявляются в виде таких патологий, как анорексия и булимия. Кроме того, существует три вида отклонений от нормы: эмоциогенное («заедание стресса»), экстернальное (стремление попробовать рекламируемые продукты) и ограничительное (подверженность веяниям моды на всевозможные диеты и употребление ограниченного вида продуктов).