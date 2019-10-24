Умер депутат Заксобрания Новосибирской области

Новости 24.10.2019 8:45 52

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров умер в результате тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Смерть произошла в среду, 23 октября. Ему было 57 лет. Церемония прощания с Вандакуровым начнется 25 октября в 12:00 на улице Кропоткина, 112.

Анатолий Вандакуров был членом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Он родился 27 марта 1962 года в селе Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский электротехнический институт и Новосибирский государственный аграрный университет.

Работал на Куйбышевском химическом заводе, где прошел путь от инженера до заместителя директора по экономике и финансам.

В 2007 года Вандакуров был назначен директором ФГУП НМЗ «Искра». После приватизации предприятия стал гендиректором ОАО «Новосибирский механический завод «Искра». Впервые прошел в заксобрание в 2012 году на довыборах по округу №24.

Переизбран в 2015 году, входил во фракцию «Единая Россия».