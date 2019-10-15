Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на следующую трехлетку

Новости 23.10.2019 19:55 355

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов, пишет РБК.

Отмечается, что законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 19 ноября.

Правительство заложило профицит федерального бюджета на все три года. Положительное сальдо бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП.

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В дальнейшем оно будет сокращаться: в 2021 году - до 0,5% ВВП, в 2022 году - до 0,2% ВВП, следует из проекта закона. Доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн рублей (18% ВВП). В 2021 году они возрастут до 21,2 трлн рублей (17,7% ВВП) и до 22,1 трлн рублей в 2022 году (17,2% ВВП).

На реализацию нацпроектов в 2020 году будет направлено почти 2 трлн рублей из федерального бюджета.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals (в 2020 году — $42,4 за баррель).

Расходы на развитие образования планируются в среднем за 2020–2022 годы на уровне 3,7% ВВП, расходы на здравоохранение — 2,9% ВВП, что значительно ниже, чем в странах «большой семерки», отмечали аудиторы Счетной палаты.