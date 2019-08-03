Улицы и площади, названные в честь Победы, отремонтируют на Алтае к весне 2020 года

Новости 23.10.2019 18:40 595

Алтайский край наряду с 83 регионами участвует в реализации федерального проекта «Улица Победы». О том, как организована эта работа, рассказал глава Минтранса.

По словам Александра Дементьева, проект «Улица Победы» предусматривает приведение в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с Победой в Великой Отечественной войне. В крае уже исследовано состояние дорог в муниципалитетах, некоторые улицы отремонтированы. В Барнаульской и Бийской агломерациях, по данным ведомства, существует 39 объектов, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны: улицы, проспекты, площади.

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«В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт на улицах Глушкова, Антона Петрова и Георгия Исакова в краевой столице, на улице Вали Максимовой в Бийске», - цитирует министра пресс-служба правительства.

Кроме того, Дементьев сообщил, что 53 объекта улично-дорожной сети, в названии которых есть слово «Победа», расположены на территории еще 49 населенных пунктов края. Длина этих улиц составляет порядка 55 км, все они требуют ремонта. По предварительной оценке, на приведение их в нормативное состояние потребуется порядка 539 млн рублей. Дополнительных средств на реализацию проекта «Улица Победы» не предусмотрено – все работы ведутся в рамках уже действующих целевых программ и нацпроекта.

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Также в крае планируется провести общественный мониторинг условий жизни участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В эту работу вовлечены активисты общероссийской организации «Волонтеры Победы», представители ОНФ, власть и общественники. Уже составлен реестр вопросов для анкетирования. Итогом станет создание реестра потребностей ветеранов, требующих дополнительного внимания и особых мер.

Кроме того, предложено привлечь добровольцев к мониторингу памятников и мемориалов Славы, посвященных Великой Отечественной войне. В крае их насчитывается 1028.