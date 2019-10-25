Полиция составила фоторобот мужчины, напавшего на девочку в Барнауле

Новости 23.10.2019 18:11 324

Следователи проводят проверку по сообщению о том, что в лесополосе на Павловском тракте в Барнауле мужчина напал на девочку. Он попытался утащить ее в заросли.

По данным регионального следкома, подросток сумела вырваться и убежать. Сообщается, что это произошло 21 октября между кварталом «Дружный» и старой «Лентой». Отмечается, что рядом с магазином находится большой заброшенный участок, местные жители часто ходят через него, чтобы срезать путь.

«Каждый день дети ходят через лесок в школу. Сейчас становится темно и утром, и вечером. Ходить там жутковато и небезопасно. Писали, что на девочку мужчина напал, но информация не проверена. Хотелось бы дать резонанс, может сделают аллею?» – написала одна из горожанок.

Пострадавшая девочка дала показания в Следственном комитете. С её слов составлен фоторобот нападавшего, уточняют "Вести Алтай".

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по краю Людмила Рязанцева, после размещения информации в СМИ организована доследственная проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.