«Стоимость» человеческой жизни в Барнауле - самая низкая в России

Новости 23.10.2019 17:49 486

Стоимость человеческой жизни в Барнауле меньше, чем в других городах России. Жители краевой столицы оценили ее в 4,2 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование жизни».

Известно, эксперты обратились к респондентам с вопросом: какая сумма необходима российской семье при наступлении страхового случая или после окончания страховки на жизнь, чтобы поддерживать достойное существование?

Согласно представленным данным, дешевле всего жизнь человека оказалась в Барнауле, Астрахани (4, 3 млн рублей) и Волгограде (4,6 млн рублей). Наоборот дороже всего человеческая жизнь ценится в Москве (восемь миллионов рублей). Далее следуют Санкт-Петербург (7,2 миллиона рублей) и Владивосток (семь миллионов рублей).

В среднем жители России оценили жизнь в 5,8 млн рублей. По данным издания, ответы разнились в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных - от 2,4 миллиона до 13,3 миллиона рублей.

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Отмечается, что мужчины оценили свою жизнь дороже, чем женщины, - 6,8 миллиона против 4,6 миллиона рублей соответственно. Дифференцирована оценка суммы страхования и у людей в возрасте от 18 до 30 лет и старше 60 лет - 6,9 миллиона и 4,5 миллиона рублей соответственно.

Кстати, меняется показатель также в зависимости от образования. Люди с высшим образованием в среднем назвали сумму в 6,9 миллиона рублей, а для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма - 4,5 миллиона рублей.

Как подчеркивают авторы рейтинга, опрос проводился летом-осенью 2019 года среди жителей российских городов с населением более 500 тысяч человек.