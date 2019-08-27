Жители Новоалтайска пожаловались депутату на темноту

Новости 23.10.2019 17:10 323

Новоалтайский депутат от КПРФ Дмитрий Гришин по просьбе уличного комитета обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность «Новоалтайских межрайонных электрических сетей». Об этом народный избранник сообщил на своей странице в facebook.

Гришин утверждает, что «Новоалтайские межрайонные электрические сети» систематически отключают электроэнергию без оповещения жителей Белоярского района. 17 и 18 октября в районе не было электроэнергии с 8.00 до 20.00, а также после 20.00 происходили кратковременные отключения.

«Данные действия мешают вести полноценный образ жизни, заниматься личными делами. Размораживаются холодильники, портятся продукты питания, нет возможности варить пищу и полноценно кормить несовершеннолетних детей горячим питанием. На звонки о прояснении ситуации с электроэнергией диспетчеры позволяют себе хамские высказывания в адрес жителей Белоярска», - гласит текст сообщения депутата.

Гришин направил прокурору Новоалтайска запрос. В нем депутат просит дать правовую оценку на предмет систематического отключения электроэнергии и разобраться, почему жителям района Белоярск не доводят информацию о времени и дате отключения электроэнергии. Кроме того, Гришин попросил прокурора дать правовую оценку работе диспетчеров, которые позволяют себе хамские высказывания в адрес жителей района вместо разъяснения ситуации с отключением электроэнергии.

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Дозвониться до руководства «Новоалтайских межрайонных электрических сетей» корреспонденту «Политсибру» не удалось