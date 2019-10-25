Экспресс-тестирование на ВИЧ прошло в АГМУ

Новости 23.10.2019 19:30 261

16 октября в рамках проведения Дня открытых дверей, организованного Кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) прошло экспресс тестирование на ВИЧ участников.

В экспресс-тестирование на ВИЧ приняли участие студенты и будущие абитуриенты вуза. Специалисты Алтайского краевого центра по профилактики и борьбе со СПИДом провели анонимное тестирование на ВИЧ, которое сопровождалась до и послетестовым консультированием. 30 участников акции узнали свой ВИЧ статус и получили консультацию по вопросам профилактики ВИЧ.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 8(385)2-33-46-99

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8(385)2 33-45-99