Стало известно, за что задержали начальника налоговой в Барнауле

Новости 23.10.2019 15:48 985

В Барнауле начальнику налоговой инспекции предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение бизнесмена из Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля.

«Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности, деньги они никому передавать не собирались», - говорится в сообщении СК.

В результате обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1 млн 500 тысяч рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

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Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что после получения денег они были задержаны в этот же день оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сейчас следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Также на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.