Мэр Новосибирска рассказал о судьбе станции метро «Спортивная»

Новости 23.10.2019 16:48 319

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти ведут переговоры для получения федерального софинансирования станции метро «Спортивная». На разработку проекта в 2020-2021 годах потребуется еще 2,6 млрд рублей, пишет «Тайга.инфо».

«На сегодня федерального финансирования станции «Спортивная» не предусмотрено, - заявил начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов на сессии горсовета 23 октября. - Ведутся работы, чтобы его предусмотреть. Сегодня предусмотрены лимиты из областного бюджета на 2019 год - это 385 млн рублей».

По словам Дронова, на данный момент строительство начато, есть инвестиции на 2019 год: «Есть небольшая доля нашего софинансирования. У нас есть рамочные договоренности, но пока поддержки в государственном бюджете нет».

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Напомним, в сентябре 2019 года городские власти объявили конкурс на строительство станции «Спортивная» за 2,6 млрд рублей. Его несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили. Деньги планировалось выделить из городского и областного бюджета.

Повторный конкурс на «Спортивную» объявили в октябре. Причем максимальная цена контракта составила 376,07 млн рублей, из которых 375 млн поступит из областного бюджета. Договор планируется заключить на «разработку рабочей документации и строительство» станции метро.

Добавим, «Спортивную» должны открыть в районе улицы Горская к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Станция планируется между «Студенческой» и «Речным вокзалом» — выходы из нее вели бы к новому ледовому дворцу спорта, площадку под который расчищают на левом берегу Оби. Объект вместе с дорожной инфраструктурой оценивали в 3 млрд рублей.