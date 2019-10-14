Сибирский ритейлер объявил о рекордном повышении цен на гречку

Новости 23.10.2019 15:17 187

Розничные ритейлеры были проинформированы поставщиками гречневой крупы о повышении цен. Как сообщили «Ведомостям» представители «Ленты» и «Ашана», речь идет о росте в 20–25%. Последний скачок цен на крупу был зафиксирован в 2017 году.

Важно отметить, что другой представитель крупной сети «Командор» (Восточная Сибирь) сообщил о повышении цен на 25–50%, до 59 рублей за килограмм. Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит.

Так, рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%. «АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20%, рассказывает директор торговой компании этого агрохолдинга «Ангстрем трейдинг» Леонид Васильев. Причина – рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в 2 раза, на гречиху – в 3 раза, объясняет он.

Гречневый кризис-2019: эксперты прогнозируют рост цен на крупу Новости 14.10.2019 11:50 Урожай 2019 года будет почти в два раза меньше прошлогоднего 1116

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко назвал уровень цен на гречиху «нездорово высоким» в 2019 году: к концу прошлой недели он увеличился вдвое в сравнении с июлем. Он значительно превышает уровень цен прошлых лет: на 20–21 октября 2017 и 2018 гг. гречиха стоила 24–24,1 руб./кг. Сейчас некоторые поставщики предлагают ее уже по 45 руб./кг.

По информации Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014–2015 годов розничная цена гречки достигала 92 рублей за килограмм. Также дефицит гречки образовался в 2010 году.

По мнению экспертов, в 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.

В 2018 году площади под гречихой уменьшились до 1,04 млн га, а валовой сбор – до 930 000 т, но тогда роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки, а рост оптовой цены ритейл и производители приняли на себя. В 2019 году посевные площади оказались еще меньше – 806 000 га, прогноз по урожаю – около 800 000 т. Это минимум за последние пять лет.

Специалисты резюмируют, что урожая будет достаточно для внутреннего потребления, дефицита крупы не ожидается. Но сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям вернуться в пределы рентабельности.