Алтай-Кокс провел праздничные мероприятия для ветеранов

В рамках месячника пожилого человека Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал праздничный концерт и вечер отдыха для ветеранов предприятия. Фоторепортаж с праздничного концерта можно посмотреть по ссылке.
Ветеранов поздравили директор по производству Вадим Валяс, председатель профкома Алтай-Кокса Игорь Иушин и представитель администрации Заринска Сергей Иванов.
Памятными подарками поощрили семейные пары ветеранов, отметивших 40-летие супружества. Это семьи Владимира Георгиевича и Нины Максимовны Баженовых, Михаила Васильевича и Антонины Григорьевны Аплеухиных.
Для ветеранов подготовили викторины, конкурсы и концертную программу с выступлениями творческих коллективов ДК «Строитель».
Весь месяц пенсионеры посещают завод и родные цеха с экскурсиями, участвуют в городских мероприятиях: фотоконкурсах, выставках, спортивных соревнованиях. Женсовет Алтай-Кокса провел для них интерактивную игру «Поле чудес». Участники и победители получили ценные подарки от предприятия.
Своим пенсионерам завод перечислил к празднику единовременную материальную помощь. А также выделил совету ветеранов средства на посещение 60 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы.