Власти США держат в секрете номер рейса, на котором прилетит Мария Бутина

Новости 23.10.2019 13:15 403

После освобождения уроженка Барнаула Мария Бутина, вероятно, прибудет в Москву в субботу 26 октября. Об этом "РИА Новости" сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

По словам юриста, до Москвы Бутину должны будут сопровождать два сотрудника миграционной службы США. Они не смогут воспользоваться услугами «Аэрофлота», потому что по американским законам государственные работники не могут тратить деньги налогоплательщиков на перелет иностранными авиакомпаниями.

«Власти хранят в секрете номер рейса, так что не знаю, каким рейсом она полетит», - добавил Дрисколл.

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По его мнению, из тюрьмы на севере Флориды Бутину могут перевезти в ближайший крупный международный аэропорт в Атланте, а оттуда доставят в одну из европейских стран. В преддверии последнего перелета, они должны будут сделать еще один звонок адвокату и сообщить о том, на какой рейс Бутина садится и через сколько часов она будет в Москве.

После этого адвокат отчитается перед отцом Марии Бутиной по электронной почте. Отец Бутиной Валерий ранее сообщал, что семья освобожденной будет встречать ее в Москве.

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Напомним, что Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.