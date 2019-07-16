Почему погорельцы в Барнауле вынуждены сидеть в темноте?

Новости 23.10.2019 16:05 346

В одном из многоквартирных домов Барнаула произошел серьезный пожар 13 октября. До сих пор жители этого пятиэтажки находятся без электричества. Все ремонтные работы власти предлагают им производить за свой счет, хотя суд постановил решить вопрос с аварийной проводкой еще в 2015 году. Подробнее - в материале «КП-Барнаул».

Погорельцы ходят в соседний дом

На подходе к злосчастному дому журналистов окружили местные жители, среди них – ветеран труда Мария Ватлина. Бабушка со слезами на глазах рассказала, как ходит к подруге в соседний дом, чтобы поставить телефон на зарядку и разогреть еду. В таком режиме женщина живет уже вторую неделю. И до сих пор вспоминает тот пожар:

- Открываю дверь, все в огне, очень сильно пахнет проводкой, дышать нечем, я испугалась и закрылась обратно, думала, все, но тут подоспели пожарные, - рассказывает жительница дома Мария.

В тот день многие стали паниковать, в пятиэтажке нет лифта, подъезд в дыму, идти приходилось на ощупь. Кто-то хватал, что попадалось под руку: документы, домашних животных, сбережения.

Кстати, на время тушения людям предлагали расположиться в ближайшей школе, но люди предпочли дождаться финала, чтобы самостоятельно оценить ущерб.

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Начались разбирательства

Как объяснили представители комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, дом входил в региональную программу капитального ремонта на 2015-2025 годы. Именно эта хрущевка должна была ремонтироваться планово в 2022 году. Планам помешал внезапный пожар, который начал распространяться в подвале дома и пошел вверх по проводам.

Стоит упомянуть, что ранее жителям дома предлагали ремонтировать элетрощитки за свой счет, это обошлось бы в сумму 190 тысяч рублей на подъезд. Такой исход резко критикует представитель общественной организации.

- Есть постановление пленума высшего арбитражного суда, согласно которому граждане не должны ремонтировать подъезд за свой счет. Есть еще интересный момент – на счете фонда капремонта дома находится 930 тысяч рублей, которые можно было бы использовать на восстановление проводки. Но ими нельзя воспользоваться, так как есть судебное решение, обязующее комитет ЖКХ провести работы. Замкнутый круг, получается, - рассказал глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Примечательно, что ранее управляющая компания «Наш Барнаул» предлагала жителям дома отремонтировать проводку по схеме 50/50, то есть разделить сумму ремонта пополам, но горожане отказались. Людей можно понять, ведь по решению суда комитет ЖКХ должен был осуществить ремонт в пятиэтажке, в том числе заменить проводку в подвале, где и «зародился» пожар. Не исключено, что в случае своевременной замены кабелей, существенных замен в электрощитках можно было бы избежать.

По заверениям управляющей компании на восстановление электроснабжения в хрущевке уйдет от недели до 10 дней.