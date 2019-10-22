О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Бизнес в Сибири продолжает терпеть убытки

Новости
318
0

Доля убыточных компаний в Сибири выросла в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствует анализ международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Коммерсант».

Наиболее сильный рост убыточных компаний зафиксирован в Республике Алтай, где показатель упал на 25,2%. За ним идет Хакасия, с числом убыточных компаний около 43% по состоянию на июнь 2019 года.

Анализ по стране показал, что в России убытки терпит каждая третья компания. В 16 регионах доля убыточных предприятий составляет более 40%.

«Ближе к катастрофе»: алтайские промышленники рассказали о состоянии отрасли

«Ближе к катастрофе»: алтайские промышленники рассказали о состоянии отрасли

Новости

Сегодня в Барнауле состоялось отчетно-выборное собрание Союза промышленников (СП) Алтайского края

3959

Кстати, Алтайский край в рейтинг убыточности не вошел. Что касается соседнего Алтая, то к июню 2019 года убыточность по региону составила 28,3%, а в аналогичном периоде 2018 года она была 22,6%.

Убыточность возросла и в Омской области, где за тот же период показатель вырос с 29,8% до 32,7% от общего числа предприятий в регионе. В Иркутской области — с 30,8% до 33,2% компаний. В Томской области доля убыточных предприятий увеличилась с 35,7% до 36,6%.

Читайте также: Второй совладелец барнаульского «Бахетле» официально стал банкротом
Имущество Иткульского спиртзавода может достаться Сбербанку

Имущество Иткульского спиртзавода может достаться Сбербанку

Новости

В залоге у Сбербанка находятся: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки

2073

Что касается Хакасии, то прирост убыточных был небольшим, но их общее число на порядок выше. При росте на 0,9%, общая доля составляет 42,9%.

В то же время в Новосибирской области и Красноярском крае число убыточных компаний снизилось на 3,3% и 4,9% — до 32,1%и 32,8% соответственно. В целом в России, по данным FinExpertiza, за первое полугодие 2019 года убыток зафиксировали 31,4% средних и крупных компаний.

«К концу года данные могут быть скорректированы. На это будет влиять как общая экономическая ситуация в стране, так и работа конкретных компаний в отрасли»,— объяснили эксперты.

Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае

Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае

Новости

Если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то она растет

62

По словам экспертов, показатель рассчитывается из показателей всех компаний в регионе, которые относятся к юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, а также по некоммерческим организациям всех форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Не учитывались только субъекты малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, банки и небанковские кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Что исключает возможность влияния на статистику деятельности фирм однодневок.

Авторы исследования говорят, что на государственном уровне ведется активная агитация с призывом открыть бизнес, но отсутствует акцент на поддержку уже действующих компаний.

Дмитрий Медведев напомнил главам отстающих регионов об основных целях развития

Дмитрий Медведев напомнил главам отстающих регионов об основных целях развития

Новости

Председатель правительства России призвал разработать меры по ускоренному развитию и напомнил о помощи со стороны федеральной власти

2533

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000