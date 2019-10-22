Бизнес в Сибири продолжает терпеть убытки

Новости 23.10.2019 14:20 318

Доля убыточных компаний в Сибири выросла в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствует анализ международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Коммерсант».

Наиболее сильный рост убыточных компаний зафиксирован в Республике Алтай, где показатель упал на 25,2%. За ним идет Хакасия, с числом убыточных компаний около 43% по состоянию на июнь 2019 года.

Анализ по стране показал, что в России убытки терпит каждая третья компания. В 16 регионах доля убыточных предприятий составляет более 40%.

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Кстати, Алтайский край в рейтинг убыточности не вошел. Что касается соседнего Алтая, то к июню 2019 года убыточность по региону составила 28,3%, а в аналогичном периоде 2018 года она была 22,6%.

Убыточность возросла и в Омской области, где за тот же период показатель вырос с 29,8% до 32,7% от общего числа предприятий в регионе. В Иркутской области — с 30,8% до 33,2% компаний. В Томской области доля убыточных предприятий увеличилась с 35,7% до 36,6%.

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Что касается Хакасии, то прирост убыточных был небольшим, но их общее число на порядок выше. При росте на 0,9%, общая доля составляет 42,9%.

В то же время в Новосибирской области и Красноярском крае число убыточных компаний снизилось на 3,3% и 4,9% — до 32,1%и 32,8% соответственно. В целом в России, по данным FinExpertiza, за первое полугодие 2019 года убыток зафиксировали 31,4% средних и крупных компаний.

«К концу года данные могут быть скорректированы. На это будет влиять как общая экономическая ситуация в стране, так и работа конкретных компаний в отрасли»,— объяснили эксперты.

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По словам экспертов, показатель рассчитывается из показателей всех компаний в регионе, которые относятся к юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, а также по некоммерческим организациям всех форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Не учитывались только субъекты малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, банки и небанковские кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Что исключает возможность влияния на статистику деятельности фирм однодневок.

Авторы исследования говорят, что на государственном уровне ведется активная агитация с призывом открыть бизнес, но отсутствует акцент на поддержку уже действующих компаний.