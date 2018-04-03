Имущество «Павловской птицефабрики» ушло по цене вдвое ниже номинала

Новости 23.10.2019 12:45 501

Имущественный комплекс банкротящейся «Павловский птицефабрики» продан за 128,2 млн рублей при начальной цене торгов в 284,8 млн. В состав лота вошло незалоговое имущество и активы, находящиеся в залоге у Россельхозбанка: земельные участки в селе Павловск, птичники, ветлаборатории, птицеводческое оборудование, техника и др.

Как сообщает "Коммерсант", покупателем стала производственная фирма «Ас-агро», занимающаяся переработкой подсолнечника, рапса, льна и других масличных культур в Алтайском крае. Компания ведет свою деятельность с 2008 года, ей владеют в равных долях Антон Алымов и Сергей Молоков.

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До этого имущество птицефабрики пытались реализовать более 5 раз, в том числе и существенным дисконтом, но торги признавались несостоявшимися.

ЗАО «Павловская птицефабрика» создано в 1994 году. Конкурсное производство на предприятии, которое входило в состав агрохолдинга «Изумрудная страна», было ведено в июле 2015 года. На тот момент кредиторская задолженность компании составляла 24,16 млн рублей.

Агрохолдинг «Изумрудная страна» объединял несколько десятков сельхозпредприятий в 31 районе края, на которых работало свыше 10 тысяч человек. Доля предприятий, входящих в него в региональном производстве составляла более 15,5% - по молоку, мясу и муке, 29% - по крупам, почти 19% по сахару, более 40% - по спирту. С 2008 года он получал кредиты алтайского филиала «Россельхозбанка», которые, в итоге, обернулись уголовным делом о необоснованном получении крупных сумм денег.