На Алтае освоили современный способ лечения рака легких

В Алтайском онкодиспансере начали оперировать рак легкого новым способом. Пациентам удаляют опухоль в легких с помощью эндоскопа, пишет «МК на Алтае».
Такой метод снижает вероятность постоперационных осложнений, а пациент быстрее восстанавливается после хирургического вмешательства.
Врачи отмечают, что накануне в Алтайском краевом онкологическом диспансере уже сделали две таких операции. Для этого хирурги сначала прошли специальное обучение в ведущих центрах страны.
«Мы смотрели, как оперируют наши коллеги, ассистировали более опытным торакоскопическим хирургам, и вот, наконец, смогли выполнить подобные операции полностью самостоятельно», – рассказал лечащий врач пациенток, торакальный хирург Артак Панасьян.
Отмечается, что при обычных операциях пациенты реабилитируются примерно за 3 месяца, а, благодаря новому методу, больных выписывают через неделю, и на работу они выходят уже через месяц.
Добавим, оперируют с помощью эндоскопии примерно 20% пациентов, у которых редкие злокачественные опухоли 1 и 2 стадии.
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Так, одна из пациенток доктора Панасьяна Лариса, которой эндоскопически удалили опухоль размером 12 сантиметров, уже на следующий день после операции была переведена в обычную палату, могла самостоятельно вставать и ухаживать за собой. Сейчас, по ее собственному признанию, она чувствует себя очень хорошо и уже с нетерпением ждет выписки домой.
На данный момент необходимо отработать новую технику, и как только это произойдет, хирурги будут гораздо чаще делать подобные операции.
«Все необходимые условия и оборудование в диспансере есть. С наработкой техники будет сокращаться и длительность наших операций, и уже в следующем году нам удастся поставить их на поток», - резюмирует Артак Панастьян.