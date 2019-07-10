На Алтае освоили современный способ лечения рака легких

Новости 23.10.2019 13:40 394

В Алтайском онкодиспансере начали оперировать рак легкого новым способом. Пациентам удаляют опухоль в легких с помощью эндоскопа, пишет «МК на Алтае».

Такой метод снижает вероятность постоперационных осложнений, а пациент быстрее восстанавливается после хирургического вмешательства.

Врачи отмечают, что накануне в Алтайском краевом онкологическом диспансере уже сделали две таких операции. Для этого хирурги сначала прошли специальное обучение в ведущих центрах страны.

«Мы смотрели, как оперируют наши коллеги, ассистировали более опытным торакоскопическим хирургам, и вот, наконец, смогли выполнить подобные операции полностью самостоятельно», – рассказал лечащий врач пациенток, торакальный хирург Артак Панасьян.

Отмечается, что при обычных операциях пациенты реабилитируются примерно за 3 месяца, а, благодаря новому методу, больных выписывают через неделю, и на работу они выходят уже через месяц.

Добавим, оперируют с помощью эндоскопии примерно 20% пациентов, у которых редкие злокачественные опухоли 1 и 2 стадии.

Барнаульской школьнице установили уникальный протез Новости 10.07.2019 12:10 2 июля алтайские хирурги провели уникальную операцию 4026

Так, одна из пациенток доктора Панасьяна Лариса, которой эндоскопически удалили опухоль размером 12 сантиметров, уже на следующий день после операции была переведена в обычную палату, могла самостоятельно вставать и ухаживать за собой. Сейчас, по ее собственному признанию, она чувствует себя очень хорошо и уже с нетерпением ждет выписки домой.

На данный момент необходимо отработать новую технику, и как только это произойдет, хирурги будут гораздо чаще делать подобные операции.