Очередная алтайская больница оказалась в критическом состоянии

Новости 23.10.2019 12:10 1759

Накануне крайком КПРФ опубликовал открытое письмо работников Ключевской ЦРБ губернатору и главе Минздрава Алтайского края. В документе сотрудники рассказывают об острой кадровой проблеме в учреждении.

«Одна из главных проблем – нехватка кадров. В настоящее время уволились невропатолог (молодой специалист) и анестезиолог. Если уволится второй из оставшихся анестезиологов, то проведение хирургических операций будет невозможным. А это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты. Из-за отсутствия врачей в настоящее время идет речь о закрытии фтизиатрического и дермато-венерологического кабинетов. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки», - гласит текст обращения.

Далее перечисляются стандартные проблемы алтайского здравоохранения: необходимость за свой счет ездить в отдаленные медучреждения, трудности с проведением обследований, отсутствие лабораторий, отмечается серьезная разница в зарплате администрации больницы и рядовых сотрудников.

«Заработная плата у начинающего врача – 16 тысяч, а у юриста – 60. А на сайте больницы, в разделе вакансий, указана заработная плата для начинающих врачей - 8 тысяч рублей. Какой молодой специалист поедет к нам работать? Фактическая зарплата медсестры и санитарки – 14 и 13 тысяч соответственно, а по отчетам бухгалтера – 35 и 29 тысяч. Не оплачиваются ночные дежурства в хирургическом отделении. Давно отсутствуют премиальные выплаты, в то время как в других районах они начисляются. При постоянном уменьшении количества врачей и койко-мест количество административных единиц не уменьшается», - сообщается в письме.

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Особое возмущение авторы выражают действиями бухгалтерии. По их словам, часть работников уже несколько лет получают зарплату после обращения в прокуратуру. Нет отчетности за дополнительно оказанные услуги районной больницей, как расходуются эти дополнительные средства никому не известно.

«С работниками больницы давно не заключался коллективный договор. В ответ на наши требования о заключении договора исполняющая обязанности главврача предложила нам подписать договор от 2012 года», - заявляют сотрудники в своем обращении.

Кроме того, медработники заявляют, что коллектив больницы не привлекается к обсуждению текущих вопросов, финансовые средства расходуются бесконтрольно, а общая ситуация продолжает катастрофически ухудшаться. По мнению сотрудников, и.о. главврача Победенная не справляется со своими обязанностями ввиду отсутствия у нее способностей и качеств руководителя. Она не в состоянии влиять на жизнедеятельность больницы, в том числе на работу главного бухгалтера и экономиста. Как заявлено в письме, фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью больницы руководят главный бухгалтер и экономист, так было и при предыдущих главврачах.

«В конце сентября мы обратились с письмом в Министерство здравоохранения края, в котором просили назначить главврачом больницы хирурга Константина Олеговича Алейникова. Под этим письмом подписались 78 сотрудников нашего учреждения. Это большая часть коллектива. Письменного ответа на наше обращение не последовало. Устный отказ работниками Министерства был мотивирован тем, что невозможно совмещать должности хирурга и главврача», - гласит текст документа.

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4 октября инициативная группа медработников Ключевской ЦРБ обратилась в районную администрацию с требованием ходатайствовать перед крайздравом о назначении Константина Алейникова главным врачом больницы. Прошло более двух недель, однако положительного решения до сих пор нет.

«Что удерживает работников Министерства от принятия оптимального решения о назначении главврача? Почему они не прислушиваются к мнению коллектива? Не стоят ли за всем этим коррупционные связи отдельных чиновников Министерства с бухгалтерией районной больницы? Уважаемые Виктор Петрович и Дмитрий Владимирович! Убедительно просим вмешаться в эту ситуацию и назначить главным врачом районной больницы Алейникова Константина Олеговича. Уверены, что наше обращение поддержит подавляющее большинство жителей района», - так завершается письмо сотрудников ЦРБ.

Сегодня «Алтайская правда» опубликовала комментарий регионального Минздрава по данной ситуации. Ведомство сообщает, что в крае наблюдается нехватка не только рядовых медработников, но и управленцев в сфере здравоохранения.

«Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главных врачей, заявку на участие может подать любой специалист. С аналогичной проблемой столкнулись и в Ключевской ЦРБ. Специалист, исполняющая обязанности главного врача, написала заявление об увольнении. С двумя кандидатами на эту должность были проведены предварительные собеседования. В четверг они приглашены на собеседование к министру здравоохранения, - гласит комментарий Минздрава.

Также сообщается, что встречи специалистов Минздрава с коллективом больницы в этом году проходили неоднократно, в том числе с выездом на место.

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Губернатором Виктором Томенко дано поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы. С этой целью министром сформирована комиссия (кадры, ревизионный отдел, экономисты), которая, по информации Минздрава, на следующей неделе проведет комплексную проверку больницы.

Руководство больницы обещало представить "Политсибру" развернутый комментарий позднее.

UPD: и.о. главврача Ключевской ЦРБ Ирина Победенная по телефону опровергла информацию Минздрава о своем увольнении, а также сообщила, что ситуация в больнице не хуже, чем в других подобных учреждениях, в настоящий момент ЦРБ работает в штатном порядке. За прочей информацией Побединцева посоветовала обратиться в пресс-службу Минздрава.