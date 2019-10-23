Виктор Томенко озвучил сроки решения проблем дольщиков в Алтайском крае

Новости 23.10.2019 11:21 1421

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал полномочному представителя президента России по СФО Сергею Меняйло о ходе решения проблем с обманутыми дольщиками в регионе. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Сергей Меняйло напомнил о распоряжении президента Владимира Путина, который призвал исполнительную власть в регионах обеспечить решение проблем всех обманутых дольщиков. Кроме того, главы регионов должны сделать все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем.

«В регионах проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан, однако этого недостаточно. Количество вводимых в эксплуатацию проблемных объектов по сравнению с 2015 - 2017 годами уменьшается. По Сибири в правах восстановлены только 700 человек, а из числа проблемных исключено семь домов. При этом с начала года количество проблемных объектов в СФО увеличилось на 34», - рассказал Меняйло.

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По словам Томенко, наиболее проблемный строящийся дом находится в Новоалтайске по адресу Южсиба, 52а, где из 259 квартир по 110 заключены договоры долевого участия. Этот дом относится к числу проблемных с сентября 2016 года. По словам губернатора, его планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

«Дольщики организовали жилищно-строительный кооператив. Ему будет передан в рамках процедуры банкротства недостроенный объект и с помощью реализации 149 квартир, которые еще не проданы, а также путем предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов по нашему краевому законодательству, мы надеемся, что этот проект будет завершен, планируемый срок», - сказал Томенко.

Всего в реестре проблемных объектов Алтайского края сегодня числится пять объектов, по четырем из них произведены мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства - участники получили денежное возмещение, где-то полностью, где-то частично.

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Проблемный дом на Интернациональной, 130 не будет достраиваться. Вопросы по нему будут решены уже в этом году. В рамках конкурсного производства шесть человек, которые вкладывали туда свои средства, получат возмещение во втором квартале 2020 года.

Виктор Томенко также рассказал, что на сегодняшний день в крае строится 91 дом с привлечением участников долевого строительства, из них на 84 домах работа продолжится без перехода на эскроу-счета. По ним есть заключение, что деятельность соответствует изменившимся критериям законодательства.