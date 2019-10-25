Алтайский сенатор рассказал о высоком туристическом потенциале заповедной системы

Новости 23.10.2019 11:52 370

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов провёл рабочую встречу с руководителем лесного направления «Германо-Российского аграрно-политического диалога» Флорианом Амерсдорффером.

В целях продолжения сотрудничества в области развития сети особо охраняемых природных территорий стороны обсудили опыт создания заповедных зон и функционирования аналогичных территорий в Германии.

Сенатор отметил, развитие сети ООПТ является важным фактором обеспечения экологической безопасности страны, и имеет ключевое значение для реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Российская заповедная система выполняет важнейшую роль в сохранении биологического разнообразия и поддержания экологической стабильности многих регионов России.

«Опыт Германии крайне интересен России и Алтайскому краю в частности, где доля ООПТ составляет 5,3% от общей площади края и все это уникальные уголки дикой природы».

Сенатор привел в пример уникальный объект Сибири - биосферный заповедник «Катунский» - эталон первозданной алтайской природы. Катунский заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов Программы Юнеско «Человек и биосфера» и представляет особую ценность как исключительный объект культурного наследия и туризма.

Белоусов отметил высокий туристический потенциал уникальной заповедной системы России и выразил уверенность в том, что сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, развитие природно-ориентированного и сельского туризма на таких территориях, а также планомерная работа по продвижению местной сельскохозяйственной продукции под собственным брендом, поможет реализовать одну из основных функций особо охраняемых природных территорий, призванных сочетать интересы охраны природы и социально-экономического развития местных сообществ.

Флореан Амерсдорффер со своей стороны поделился опытом в вопросах организации деятельности природных парков и пригласил российских представителей приехать в Германию с ответным визитом. Стороны договорились о том, что вопросы, которые обсуждались на встрече войдут в план двустороннего сотрудничества на 2020 год проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».