В Барнауле увековечат имена бойцов легендарной 6-й роты ВДВ

Новости 23.10.2019 10:09 243

Открытие Аллеи Героев с именами погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка пройдет 26 октября в Барнауле, передает пресс-служба регионального правительства.

В числе мужественных десантников, отдавших свои жизни во время боевой операции 1 марта 2000 года, был бийчанин Сергей Медведев.

Отмечается, что на Аллее Героев установят 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти 6-й роты, а также гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».

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Барнаульская аллея, посвященная подвигу бойцов 6-й роты, станет первой в России. Она расположена в пешеходном сквере на улице Малахова, на участке от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова.

Отдать дань памяти погибшим Героям придут руководители Правительства Алтайского края, администрации города, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, президент Российской ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, Герои России и Советского Союза, которые прибудут на Алтай в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», сообщает официальный сайт Алтайского края.

Церемония пройдет 26 октября в 10 часов на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова.

В первый день весны 2000 года десантники 6-й роты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Чеченской Республике. Из 90 бойцов погибли 84. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, в том числе нашему земляку - Сергею Медведеву из Бийска. Имена всех погибших увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в Пскове.