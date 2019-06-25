В Барнауле увековечат имена бойцов легендарной 6-й роты ВДВ

Открытие Аллеи Героев с именами погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка пройдет 26 октября в Барнауле, передает пресс-служба регионального правительства.
В числе мужественных десантников, отдавших свои жизни во время боевой операции 1 марта 2000 года, был бийчанин Сергей Медведев.
Отмечается, что на Аллее Героев установят 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти 6-й роты, а также гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».
Сквер хотят создать к 2021 году
Барнаульская аллея, посвященная подвигу бойцов 6-й роты, станет первой в России. Она расположена в пешеходном сквере на улице Малахова, на участке от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова.
Отдать дань памяти погибшим Героям придут руководители Правительства Алтайского края, администрации города, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, президент Российской ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, Герои России и Советского Союза, которые прибудут на Алтай в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», сообщает официальный сайт Алтайского края.
Церемония пройдет 26 октября в 10 часов на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова.