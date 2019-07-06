Алтайским пасечникам компенсируют потери от гибели пчел

Новости 23.10.2019 9:40 452

В проект бюджета Алтайского края на 2020 год заложат средства на возмещение убытков пасечникам, нанесенных в результате летнего мора пчёл. Об этом рассказал зампред АКЗС Сергей Серов в ходе онлайн-конференции на сайте регионального парламента.

Так, по мнению Серова, при расчете ущерба стоимость одной погибшей пчелосемьи оценили в 3621 рубль, а одной пострадавшей – в 1810 рублей.

«На ближайшей сессии АКЗС будет рассматриваться проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Планируется, что при его рассмотрении во втором чтении будут предусмотрены дополнительные финансовые средства по подпрограмме «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» для осуществления выплат алтайским пчеловодам. На данном этапе пока рано говорить о суммах, но сам факт выплат уже предварительно согласован», - прокомментировал председатель аграрного комитета АКЗС.

Вице-спикер также обратил внимание, что избежать повторения пчелиного мора можно только при строгом соблюдении закона Алтайского края «О пчеловодстве», где четко прописаны мероприятия, направленные на предотвращение отравлений пчел пестицидами, а также инструкцию по профилактике отравления медоносных пчел пестицидами и агрохимикатами.

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В соответствии с тем же законом «О пчеловодстве» функции по предотвращению отравления медоносных пчел пестицидами и агрохимикатами возложены на Министерство сельского хозяйства Алтайского края. Министерство ежегодно осуществляет превентивные меры по доведению данной инструкции до сельхозтоваропроизводителей, пчеловодов, а также органов МСУ.

«В свою очередь владельцы пасек обязаны осуществлять записи в похозяйственных книгах и иметь санитарно-эпидемиологичнские паспорта, а власти муниципальных образований организовать на местах создание и контроль кочевых карт. Важную роль играет выявление административных правонарушениях в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, осуществление которого возложено на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», - уточнил Сергей Серов.