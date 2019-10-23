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«Два Алтая» получат почти 100% софинансирование из федерального бюджета

Новости
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В 2020 году «два Алтая» получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Силуанов сообщил, что в настоящее время, по согласованию с Госдумой, уже определены десять наименее обеспеченных регионов, которым будет предоставлена дополнительная бюджетная поддержка. В их числе - Алтайский край, Республика Алтай, Адыгея, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская области.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выражал обеспокоенность разрывом в бюджетной обеспеченности регионов, отмечая, что это мешает территориям-реципиентам выполнять социально-экономические обязательства. Силуанов рассказал, что правительство разделяет беспокойство депутатов.

«Для тех регионов, которым требуется поддержка, предлагается установить уровень софинансирования на отметке 99%. Все те моменты, которые регионы должны финансировать из своих средств, в том числе и проектно-сметная документация, будут включены в объём трансфертов, которые придут из федерального бюджета», - сказал Антон Силуанов.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко подчеркивал, что за пять лет вышеуказанным субъектам РФ планируется выделить 100 млрд рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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