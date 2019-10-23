Барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson

Известный в Барнауле активист и блогер Юрий Красильников накануне создал петицию, адресованную группе компаний Radisson Hotel Group. Горожанин призывает поменять планы по строительству отеля в центральном сквере краевой столицы, следует из петиции на change.org.
Автор обращения сетует, что местным жителям приходится бороться за сохранение каждого дерева в центре города.
«Такая ситуация сложилась вследствие преступно-малодушной политики мэрии Барнаула последних лет. Вот и сейчас, откликнувшись на вашу инициативу построить в городе отель марки Park inn, власти предлагают снести в центре города очередной сквер, в котором растут более 50 взрослых здоровых деревьев (ели, лиственницы, берёзы)», - говорится в тексте обращения.
В Барнауле прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема строительства отеля сети «Рэдиссон» на месте сквера на площади Сахарова
В петиции также сообщается о нарастающем недовольстве граждан, которые отмечают нежелание представителя застройщика ООО «ПремиумСтрой-Алтай» обдумать альтернативные варианты, ссылаясь на стандартные критерии расположения гостиниц.
«Однако в других городах, даже меньше Барнаула, отели вашей сети находятся на значительном (около 2-3 км) расстоянии от главных городских площадей. Застройщик же, ссылаясь на вас, категорически отказывается рассматривать варианты переноса стройки на участки, расположенные в 500-1000 м от «нулевого километра и здания правительства Алтайского края», - пишет автор.
Политики неоднозначно относятся к данной идее
Кроме того, в тексте выдвинуто и серьезное обвинение в адрес застройщика, который якобы пытается получить выгодный участок, чтобы затем его подороже продать владельцам гостиницы по окончании стройки.
В конце обращения автор петиции подчеркивает, что барнаульцы будут только рады гостям города, которых сможет принять новый отель Radisson. Однако в случае одобрения строительства именно на месте сквера инициативные граждане выйдут на уличные акции протеста.
На данный момент под документом подписалось менее 50 человек.
Срок окупаемости объекта составит не менее 10 лет
336!, Где можно подписать петицию?
Категорически не согласна со строительством гостиницы на пл. Сахарова и сносе великолепных сосен. Кроме того на площади проходят всевозможные праздники ( Новый год, 9 Мая и т.д.) Вряд ли это будет возможно после постройке отеля. В центре города есть другие участки для строительства : пусть сносят частный сектор за театром муз.комедии Это то же близко к 0 километру, только с другой стороны.
Гостиница - это имидж города. Достали уже эти перекрытия Соцпроспекта на всю зиму из-за НГ. Даешь гостиницу сетевого ритейла!!!!! Кто хочет погулять на природе - за городом рощи и поля.
Разве в Барнауле нет других мест для постройки гостиницы, обязательно рушить сквер? Надежда
Я категорически против строительства гостиницы около пл. Сахарова. Ищите другое место для строительства.
Категорически против гостиницы!!! Всю растительность уже вырубили.
Покупайте Колос и превращайте его в Рэдиссон!
Radisson.go home
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