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Барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson

Новости
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Известный в Барнауле активист и блогер Юрий Красильников накануне создал петицию, адресованную группе компаний Radisson Hotel Group. Горожанин призывает поменять планы по строительству отеля в центральном сквере краевой столицы, следует из петиции на change.org.

Автор обращения сетует, что местным жителям приходится бороться за сохранение каждого дерева в центре города.

«Такая ситуация сложилась вследствие преступно-малодушной политики мэрии Барнаула последних лет. Вот и сейчас, откликнувшись на вашу инициативу построить в городе отель марки Park inn, власти предлагают снести в центре города очередной сквер, в котором растут более 50 взрослых здоровых деревьев (ели, лиственницы, берёзы)», - говорится в тексте обращения.

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В петиции также сообщается о нарастающем недовольстве граждан, которые отмечают нежелание представителя застройщика ООО «ПремиумСтрой-Алтай» обдумать альтернативные варианты, ссылаясь на стандартные критерии расположения гостиниц.

«Однако в других городах, даже меньше Барнаула, отели вашей сети находятся на значительном (около 2-3 км) расстоянии от главных городских площадей. Застройщик же, ссылаясь на вас, категорически отказывается рассматривать варианты переноса стройки на участки, расположенные в 500-1000 м от «нулевого километра и здания правительства Алтайского края», - пишет автор.

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Кроме того, в тексте выдвинуто и серьезное обвинение в адрес застройщика, который якобы пытается получить выгодный участок, чтобы затем его подороже продать владельцам гостиницы по окончании стройки.  

В конце обращения автор петиции подчеркивает, что барнаульцы будут только рады гостям города, которых сможет принять новый отель Radisson. Однако в случае одобрения строительства именно на месте сквера инициативные граждане выйдут на уличные акции протеста.

На данный момент под документом подписалось менее 50 человек.

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Срок окупаемости объекта составит не менее 10 лет

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Автор: Политсиб.ру

Фото: КП

Комментарии (10)

1000

336!

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Гость
336!, Где можно подписать петицию?
Ответить
Гость

336!, Где можно подписать петицию?

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Анна

Категорически не согласна со строительством гостиницы на пл. Сахарова и сносе великолепных сосен. Кроме того на площади проходят всевозможные праздники ( Новый год, 9 Мая и т.д.) Вряд ли это будет возможно после постройке отеля. В центре города есть другие участки для строительства : пусть сносят частный сектор за театром муз.комедии Это то же близко к 0 километру, только с другой стороны.

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Гость

Гостиница - это имидж города. Достали уже эти перекрытия Соцпроспекта на всю зиму из-за НГ. Даешь гостиницу сетевого ритейла!!!!! Кто хочет погулять на природе - за городом рощи и поля.

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Гость

Разве в Барнауле нет других мест для постройки гостиницы, обязательно рушить сквер? Надежда

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ТТ

Я категорически против строительства гостиницы около пл. Сахарова. Ищите другое место для строительства.

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Татьяна

Категорически против гостиницы!!! Всю растительность уже вырубили.

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Гость

Покупайте Колос и превращайте его в Рэдиссон!

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Гость

Radisson.go home

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