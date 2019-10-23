Барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson

Новости 23.10.2019 7:40 3086

Известный в Барнауле активист и блогер Юрий Красильников накануне создал петицию, адресованную группе компаний Radisson Hotel Group. Горожанин призывает поменять планы по строительству отеля в центральном сквере краевой столицы, следует из петиции на change.org.

Автор обращения сетует, что местным жителям приходится бороться за сохранение каждого дерева в центре города.

«Такая ситуация сложилась вследствие преступно-малодушной политики мэрии Барнаула последних лет. Вот и сейчас, откликнувшись на вашу инициативу построить в городе отель марки Park inn, власти предлагают снести в центре города очередной сквер, в котором растут более 50 взрослых здоровых деревьев (ели, лиственницы, берёзы)», - говорится в тексте обращения.

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В петиции также сообщается о нарастающем недовольстве граждан, которые отмечают нежелание представителя застройщика ООО «ПремиумСтрой-Алтай» обдумать альтернативные варианты, ссылаясь на стандартные критерии расположения гостиниц.

«Однако в других городах, даже меньше Барнаула, отели вашей сети находятся на значительном (около 2-3 км) расстоянии от главных городских площадей. Застройщик же, ссылаясь на вас, категорически отказывается рассматривать варианты переноса стройки на участки, расположенные в 500-1000 м от «нулевого километра и здания правительства Алтайского края», - пишет автор.

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Кроме того, в тексте выдвинуто и серьезное обвинение в адрес застройщика, который якобы пытается получить выгодный участок, чтобы затем его подороже продать владельцам гостиницы по окончании стройки.

В конце обращения автор петиции подчеркивает, что барнаульцы будут только рады гостям города, которых сможет принять новый отель Radisson. Однако в случае одобрения строительства именно на месте сквера инициативные граждане выйдут на уличные акции протеста.

На данный момент под документом подписалось менее 50 человек.