Еще одна высотка появится в центре Барнаула на месте пустыря

Новости 23.10.2019 8:15 70

Компания «Строительная перспектива» по итогам аукциона стала владельцем земельного участка в центре Барнаула. Планируется, что на этой территории в ближайшее время появится высотка.

По данным «Алтайского портала недвижимости», участок находится по адресу улица Партизанская, 199. Его площадь - 2 252 кв.м. Стартовая цена составляла почти 9,92 млн рублей.

Заявки принимались до 18 октября, однако аукцион был признан несостоявшимся, так как покупатель был всего один. В итоге лот без торгов перешел единственному участнику по начальной стоимости. Срок аренды составит 2 года и 8 месяцев. За это время компания должна возвести здесь многоквартирный жилой дом с 9 этажами или выше.

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Согласно виду разрешенного использования и целевому назначению, здесь допускаются и пристройки. На данный момент участок представляет собой пустырь. Новому собственнику предстоит самостоятельно расчистить территорию от мусора.

Интересно, что в настоящее время по соседству – на ул. Партизанская, 201 уже возведен современный кирпичный жилой дом. На ул. Партизанская, 203 ведется строительство высотки от компании «Пак-Пластика». Также идет активная реновация соседствующего с данной локацией частного сектора.

Кстати, «Строительная перспектива» в течение текущего года активно выкупает земли под жилую высотную застройку. Ранее компания приобрела с аукциона участок на ул. Монтажников, 4, а позднее выкупила лоты обанкроченного «СтройГАЗа» - три территории на пр. Красноармейский, 50, 52 и 52а.