Еще одна высотка появится в центре Барнаула на месте пустыря

Компания «Строительная перспектива» по итогам аукциона стала владельцем земельного участка в центре Барнаула. Планируется, что на этой территории в ближайшее время появится высотка.
По данным «Алтайского портала недвижимости», участок находится по адресу улица Партизанская, 199. Его площадь - 2 252 кв.м. Стартовая цена составляла почти 9,92 млн рублей.
Заявки принимались до 18 октября, однако аукцион был признан несостоявшимся, так как покупатель был всего один. В итоге лот без торгов перешел единственному участнику по начальной стоимости. Срок аренды составит 2 года и 8 месяцев. За это время компания должна возвести здесь многоквартирный жилой дом с 9 этажами или выше.
Расчистка идет на улице Интернациональной
Согласно виду разрешенного использования и целевому назначению, здесь допускаются и пристройки. На данный момент участок представляет собой пустырь. Новому собственнику предстоит самостоятельно расчистить территорию от мусора.
Интересно, что в настоящее время по соседству – на ул. Партизанская, 201 уже возведен современный кирпичный жилой дом. На ул. Партизанская, 203 ведется строительство высотки от компании «Пак-Пластика». Также идет активная реновация соседствующего с данной локацией частного сектора.
Кстати, «Строительная перспектива» в течение текущего года активно выкупает земли под жилую высотную застройку. Ранее компания приобрела с аукциона участок на ул. Монтажников, 4, а позднее выкупила лоты обанкроченного «СтройГАЗа» - три территории на пр. Красноармейский, 50, 52 и 52а.
Некогда амбициозный проект с двумя 35-этажными высотками трансформировался в более заурядный четырехподъездный дом