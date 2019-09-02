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«Зимнее» покрытие уложили на лестницу в Нагорном парке

Новости
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В Барнауле открыли для посещений лестницу в Нагорный парк. Ранее ее закрывали для подготовки к зиме.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, сооружение покрыли специальным антискользящим резиновым покрытием. Барнаульцы массово жаловались на то, что плитки очень скользкие и зимой здесь невозможно гулять.

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«По данным городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, на лестнице проведены работы по выравниванию поверхности ступеней под укладку покрытия и укладке самого покрытия черного цвета», - говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что площадь покрытия составила 1122,1 квадратных метра, толщина - 1 сантиметр. Для долговечности покрытия выполнена обработка краев ступеней специальным усиливающим материалом, уточнили в мэрии.

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Все компоненты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, покрытие выполнено в соответствии с ГОСТом. Стоимость работ согласно муниципальному контракту составила 1,8 млн рублей. Гарантия на выполненные работы - два года.

На данный момент лестница полностью открыта для посещения.

Автор: Политсиб.ру

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