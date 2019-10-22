Начальника налоговой задержали в Барнауле - СМИ

Новости 22.10.2019 17:47 2348

Сегодня, 22 октября, на рабочем месте в Барнауле был задержан руководитель одной из межрайонных налоговых инспекций и еще трое сотрудников. Эту информацию «Алтайской правде» сообщили достоверные источники.

По данным «ТОЛКа», сотрудники ФСБ задержали начальника Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (проспект Социалистический, 47) Алексея Шлегеля по подозрению во взяточничестве.

Выяснилось, что в настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов ведутся оперативные мероприятия. В ведомстве не уточнили, кто конкретно был задержан и по какой причине. За всеми комментариями посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

«Политсибру» обратилась за подробностями в СК по Алтайскому краю. В ведомстве сообщили, что пока информацией по данному поводу не располагают. «По этому поводу мы пока не даем никаких комментариев», – указали в пресс-службе регионального Следкома.