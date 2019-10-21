Новый владелец барнаульского «Гратиса» рассказал о планах на будущее

Новости 23.10.2019 9:05 362

На прошлой неделе имущество обанкротившегося ТД «Гратис» было продано на торгах за 32,9 млн рублей. Новый собственник рассказал «Политсибру» о планах по его дальнейшему использованию.

Имущество представляет собой земельный участок площадью 13,6 тысяч кв. м с расположенными на нем строениями (склады, проходная, трансформаторная и прочие), а также включает мебель, электрооборудование и другие мелочи. Наиболее ценные составляющие находились в залоге у банка «Уралсиб».

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Покупатель – владелец ООО «Сибирь» Рамзулло Хусаидов – сообщил, что площадка будет использоваться под склады, однако это случится еще не скоро – около года займет ремонт и подготовка помещений.

ООО «Сибирь» занимается оптовой торговлей пищевой продукцией. 14 октября налоговая приостанавливала движение средств по счетам компании. В арбитражных делах фирма не фигурирует.

Рамзулло Хусаидов ранее указывался одним из совладельцев краевого общественного движения «Таджикская диаспора», которое было ликвидировано в 2014 году по решению суда. Зампред правления рубцовского отделения «Таджикской диаспоры» Займудин Сабуров ранее обвинялся в осуществлении фиктивной регистрации и постановки на учет граждан Таджикистана и Казахстана.