Два десятка дамб представляют угрозу в Алтайском крае

Новости 22.10.2019 18:14 405

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять меры для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, в регионе насчитывается 95 гидротехнических сооружений (ГТС), у которых нет владельцев. Из них особую угрозу представляют 20 сооружений - они могут стать причиной затопления населенных пунктов.

Десять человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба еще 15 неизвестна - МЧС Новости 19.10.2019 10:25 Пострадали рабочие золотодобывающей артели 494

«Безопасное техническое состояние еще 138 ГТС обеспечивают собственники. Всего в крае числится 233 сооружения», - сообщает пресс-центр правительства.

Глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии края Владимиру Попрядухину разработать план действий, в том числе по установлению собственников бесхозяйных ГТС. Если собственников не определят, то власти намерены консервировать или ликвидировать такие сооружения.

На месте гибели золотодобытчиков в Красноярском крае найден сейф Новости 22.10.2019 14:10 В результате этой трагедии погибли 15 работников 602

«В случае аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах никакие деньги уже ничего не оправдывают. Порядок должен быть», - подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. В результате трагедии 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.