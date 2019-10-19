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Два десятка дамб представляют угрозу в Алтайском крае

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять меры для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, в регионе насчитывается 95 гидротехнических сооружений (ГТС), у которых нет владельцев. Из них особую угрозу представляют 20 сооружений - они могут стать причиной затопления населенных пунктов.

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Пострадали рабочие золотодобывающей артели

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 «Безопасное техническое состояние еще 138 ГТС обеспечивают собственники. Всего в крае числится 233 сооружения», - сообщает пресс-центр правительства.

Глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии края Владимиру Попрядухину разработать план действий, в том числе по установлению собственников бесхозяйных ГТС. Если собственников не определят, то власти намерены консервировать или ликвидировать такие сооружения.

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В результате этой трагедии погибли 15 работников

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«В случае аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах никакие деньги уже ничего не оправдывают. Порядок должен быть», - подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. В результате трагедии 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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