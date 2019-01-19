Число заключённых побило исторический рекорд в России

Количество арестантов в следственных изоляторах России достигло исторического минимума. Под стражей в СИЗО сейчас находятся менее 100 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
«В российских СИЗО… численность осужденных, обвиняемых и подозреваемых достигла минимальных значений в истории страны», — сообщили во ФСИН.
В ведомстве уточнили, что в течение года количество осужденных в исправительных колониях снизилось на 30 тысяч человек - с 463 тысяч до 434 тысяч осужденных к 1 октября.
Подчеркнем, наибольшее снижение числа осужденных отмечается в Свердловской области (1344 человека), Пермском крае (1249 человек) и Красноярском крае (1172 человек).
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При этом на начало октября в целом по России в СИЗО содержится 98 301 человек. В прошлом году в этот же временной период под стражу был заключен 100 581 человек.
Ежегодное сокращение численности осужденных уже стало для России традицией. Так, в прошлом году число содержащихся в колониях сократилось на четверть миллиона человек. Возможным это стало за счет либерализации уголовно-исполнительной практики государства.