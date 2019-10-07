На Алтае туристов обвинили в нарушении госграницы

Новости 22.10.2019 17:16 422

В Республике Алтай предотвращено несколько случаев массового нарушения режима государственной границы в районе горы Белухи. Об этом «Новостям Горного Алтая» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

«Пограничные наряды задержали несколько организованных туристических групп при попытке подняться на пик Белуха Восточная по маршруту, следование по которому неизбежно приводит к пересечению государственной границы в нарушение действующего законодательства», - пояснили в управлении.

Отмечается, что туристы не всегда знают об этой особенности и не всегда им об этом рассказывают туроператоры. Поэтому пограничники напомнили о существовании нескольких маршрутов восхождения на пик с российской стороны, которые не пересекают линию границы.

Более 40 российских и иностранных граждан были привлечены к административной ответственности в виде штрафа за нарушение режима государственной границы.

Тихая эмиграция: алтайские пограничники снова задержали нарушителей границы Новости 07.10.2019 12:45 Это не первый случай с группой туристов, нарушивших границу 668

По данным СМИ, туристы не всегда знают об этой особенности предлагаемого им маршрута восхождения на Белуху. Операторы, оказывающие платные туристические услуги, умалчивают о нарушении законодательства, подталкивая альпинистов к совершению правонарушения.

С целью соблюдения российского законодательства в пограничной сфере Управление ведет разъяснительную и профилактическую работу с турфирмами.

В управлении отмечают, что само по себе стремление людей покорять горные вершины достойно уважения, однако нельзя при этом нарушать закон. Существует несколько маршрутов восхождения на гору Белуха с российской стороны, которые не пересекают линию границы.

Незаконное пересечение государственной границы является уголовно наказуемым деянием, предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.

Напомним, пик Белуха является высшей точкой Алтайских гор и одной из крупнейших вершин в России. Ранее сообщалось, спортсмен из Новосибирска Александр Кужелев слетел с Белухи на параплане.