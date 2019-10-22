«Ближе к катастрофе»: алтайские промышленники рассказали о состоянии отрасли

Новости 22.10.2019 16:45 3960

Сегодня в Барнауле состоялось отчетно-выборное собрание Союза промышленников (СП) Алтайского края, на котором присутствовало более 80 его членов, а также губернатор Виктор Томенко.

«Разговор наш сегодня, наверно бы, направить или свести к тому, чтобы поговорить о том, чего же не хватает, что плохо, в каком направлении надо двигаться, где возможности оживить и использовать наш еще значительный потенциал развития», - сказал глава региона.

Председатель правления СП Виктор Герман выступил с докладом, в котором привел некоторые статистические данные и рассказал о состоянии промышленности на Алтае. По его словам, проблем в региональной индустрии хватает.

«Предусмотрены решения об увеличении нагрузки на бизнес по 11 направлениям <…> Кроме того, рост акцизов на топливо, повышение МРОТ, переход на кадастровый учет стоимости недвижимости, рост цен на материалы, энергоресурсы, рост тарифов на перевозки – все это ведет к повышению налоговой нагрузки, снижению рентабельности и – как результат – конкурентоспособности наших предприятий со странами СНГ и Китая, особенно», – заявил председатель СП.

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Герман сообщил о необходимости модернизации предприятий и заявил, что одной из главных проблем отрасли является состояние основных фондов, слабый инвестиционный потенциал и недостаточные меры господдержки. По его словам, степень износа основных производственных фондов превышает 70%, а обновление затрагивает не более 6-7%.

«Если кто понимает взаимосвязь, то это, грубо говоря, ближе к катастрофе <…> Темпы обновления оборудования серьезно отстают от его износа. Совершенно очевидно, что остро назревающий вопрос модернизации основных фондов промышленных предприятий края при существующем объеме и темпах роста инвестиций не может быть реализован», – сообщил председатель СП.

Также он сообщил, что около 30% предприятий имеют минимальную рентабельность, а еще 20% – убыточны.

Кроме того, Виктор Герман посетовал на высокие процентные ставки банковских кредитов и добавил, что доля кредитных средств в инвестициях составляет менее 10%.

«Банки – в стороне от процесса развития государства, Алтайского края и предприятий. Спрашивается, зачем они тогда, вообще, нужны?», - сказал Герман.

Благожелательно председатель СП отозвался о фонде развития Алтайского края, подчеркнув, что выделяемые им средства весьма помогли получившим их предприятиям.

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Виктор Томенко сообщил, что сейчас объем фонда развития края составляет 350 млн рублей, однако на данный момент практически все средства выбраны, поэтому региональное правительство планирует добавить туда еще 150 млн рублей. В итоге около 170 млн удастся направить на развитие перспективных проектов. Губернатор добавил, что это – не предел, и фонд может стать еще больше.

Средства из Фонда выделяют промышленным предприятиям по льготным ставкам - от 5% годовых.

Кроме того, Виктор Томенко поддержал инициативу учреждения премии имени академика Геннадия Саковича и дал поручение проработать данный вопрос.

Исполнительный директор Союза промышленников региона Виктор Мещеряков добавил еще немного оптимизма:

«За 9 месяцев рост промышленного производства составил 1,4%. По итогам года, думаю, будет 1,4-1,5%. Развитие идет за счет вагоностроителей, сельхозмашиностроителей, производителей пластмассовых и резиновых изделий, а также текстильной продукции», - сказал Мещеряков.