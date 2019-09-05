«Война» за земельный участок с недостроем разгорелась в Барнауле

Новости 22.10.2019 15:15 530

В Барнауле накануне состоялись очередные заседания по делам, в ходе которых городской комитет по земельным ресурсам и крупный застройщик ИСК «Союз» не могут поделить между собой участок с недостроем на ул. Юрина, 2в.

Как передает «Алтайский портал недвижимости», в июле текущего года с иском к комитету обратился девелопер. Согласно документу, застройщик потребовал признать незаконным отказ в аренде территории.

По данным представителя компании, земельный участок был предоставлен 27 октября 2016 года, общество обратилось за получением генерального плана застройки 16 мая 2017 года, а 18 мая 2018 года – за получением разрешения на строительство. Однако чиновники в его выдаче отказали.

Параллельно с этим делом было заведено и еще одно – комитет по земельным ресурсам в августе подал иск к ИСК «Союз» с требованием изъять объект незавершенного строительства по ул. Юрина, 2в, степень готовности которого составляет 6%.

Поясним, ведомство просило наложить запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю совершать любые действия по регистрации перехода прав и сделок в отношении указанного объекта. Суд удовлетворил требования об обеспечительных мерах. Что касается изъятия участка в пользу комитета, то рассмотрение этого вопроса было отложено на 12 ноября.

Интересно, что и по первому делу сам заявитель на последнем заседании ходатайствовал о приостановлении производства, пока решение по второму вопросу не будет принято судом и не вступит в законную силу.

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По данным публичной кадастровой карты, общая площадь спорного участка на ул. Юрина, 2в составляет 2 947 кв. м. Он имеет категорию «земли населенных пунктов», а вид разрешенного использования – предпринимательство. Территория находится недалеко от центра города. С двух сторон ее окружает частный сектор, с третьей – железная дорога и вокзальный комплекс, с четвертой – пустыри и нежилые здания различного назначения.