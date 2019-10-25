«Росводоканал Барнаул» составил топ-3 способов передачи показаний счетчиков

Новости 22.10.2019 15:47 399

В «Росводоканал Барнаул» провели мониторинг способов, с помощью которых абоненты передают показания приборов учета.

Наиболее популярный сервис – автоматический прием показаний по номеру 8 (3852) 99-50-55. Так принимаются и обрабатываются более 60% сведений о потреблении воды.

«Это самый удобный способ – нет ожидания и занятых линий, показания принимаются круглосуточно, абонент следует указаниям робота, а вся процедура занимает не больше 1,5-2 минут», - говорит начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

На втором месте – передача показаний через «Личный кабинет» системы «Город». К нему прибегают более 25% абонентов. Далее – передача показаний через сайт водоканала и посредством SMS на номер 8-903-767-2230 в формате «номер лицевого счета (9 цифр) пробел ХВ пробел текущее показание ГВ пробел текущее показание».

Напомним, что передавать показания приборов учета можно в любой день месяца, однако большинство абонентов делают это по традиции с 20 по 25 число. «Раньше в это время увеличивалась нагрузка на call-центр, возникали очереди и пропущенные звонки. С внедрением робота и расширением количества способов передачи показаний проблема стала менее актуальной. Мы надеемся, что нашим абонентам стало гораздо удобнее», - отметила Наталья Семикрас.

Стоит отметить, что «Росводоканал Барнаул» продолжит работу по внедрению новых сервисов для повышения качества обслуживания абонентов предприятия.