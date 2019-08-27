Десятки домов коттеджного поселка в Барнауле остались без тепла

Новости 22.10.2019 14:47 453

Жители 40 домов микрорайона «Сибирская долина» уже две недели живут без газоснабжения. На данный момент они вынуждены спасаться от холода с помощью обогревателей. Причина сложившейся ситуации - конфликт между двумя собственниками сетей газопроводов, передает «АиФ-Алтай».

В редакцию обратился Вячеслав Гаврилов, собственник распределительного газопровода, который ведет хозяйственную деятельность в микрорайоне «Сибирская долина». Он пояснил, что владелец первого и межпоселкового газопроводов срезал задвижку на его газопроводе, из-за чего с 4 октября он и еще несколько жителей вынуждены мерзнуть в своих домах.

«Свой газопровод Гуров построил немного раньше меня, на деньги части местных жителей. Он пытался оформить его на себя, а после продал третьему лицу. Пока все это происходило, и газопровод был «безсхозным», я построил свой газопровод для 250 домовладений и на законных основаниях в него врезался. Это также было сделано на деньги местных жителей. Около месяца мы получали газ, а потом Гуров срезал задвижку. Мы сейчас ходим по различным инстанциям, и добиться правды не можем», - отметил Вячеслав Гаврилов.

Сообщается, что на рассмотрении находятся жалоба главе региона Виктору Томенко и заявление в УФАС. Оба документа были направлены Вячеславом Гавриловым от лица всех пострадавших жильцов.

Между тем вторая сторона конфликта утверждает, что такая врезка была незаконной, и частично перекрыть газ было просто необходимо.

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«Гаврилов незаконно врезался в мой газопровод, и его отключили. Насколько мне известно, 37 домов поучаствовали в строительстве этого распределительного газопровода. А подводящий газопровод межпоселковый они не стали строить, надеялись на государство. В итоге бюджетный газопровод не был построен. Ещё в 2013 году я построил свой газопровод для 830 участков. Теперь, если подключить его дома, тогда у моих не будет хватать газа»,- уверен Виталий Гуров, владелец первого и межпоселкового газопроводов.

Он добавил, что конфликт можно разрешить в ближайшее время. Сейчас от его газопровода отапливаются 747 жилых домов из проектного объема. Еще 95 домов строятся, поэтому из этого резерва можно пустить газ в неотапливаемые сейчас дома. А уже на следующий год выполнить работы по расширению подводящего газопровода. Для этого Гаврилов должен будет передать свою сеть Гурову.

Таким образом, пока конфликтующие стороны не пришли к единому знаменателю, перекрытый кран находится под охраной Росгвардии, а жители, честно сдавшие свои деньги на строительство газопровода, вынуждены жить без газа.