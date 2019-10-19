На месте гибели золотодобытчиков в Красноярском крае найден сейф

Новости 22.10.2019 14:10 603

В Курагинском районе Красноярского края на месте гибели старателей артели «Сисим» найден металлический сейф. Об пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Десять человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба еще 15 неизвестна - МЧС Новости 19.10.2019 10:25 Пострадали рабочие золотодобывающей артели 494

Как выяснилось, сейф обнаружили после осушения одной из заводей. «Проводится работа по его вскрытию и установлению содержимого. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа»,- пояснили в полиции.

Напомним, в ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб таежной реки Сейба. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки.

В результате этой трагедии погибли 15 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Судьба пяти человек пока не известна.