«Стоять до конца»: что происходило на публичных слушаниях по бюджету Барнаула?

Новости 22.10.2019 16:15 2029

22 октября в зале заседаний администрации Барнаула: по адресу Ленина, 18 состоялись публичные слушания по проекту решения гордумы «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказали участники программы по улучшению жилищных условий молодых семей.

Одна из участниц программы, Анна Холодкова, в подробностях рассказала «Политсибру», что происходило на слушаниях. По ее словам, на мероприятие пришло примерно 40 человек. Часть активистов из числа молодых семей в зал не пустили. В какой-то момент у участников создалось впечатление, что зал на Ленина, 18 был выбран специально.

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«Была конкретная политика, целью которой было ограничить участие молодых семей в бюджетных слушаниях. В прошлом году мы проводили слушания на Короленко, 58 и участников было мало. А в этом году все знали о том, что мы собираемся принять участие. Я лично от лица молодых семей собирала предложения по изменению проекта, по увеличению финансирования программы и подавала заявку на выступление. Соответственно знали, что мы будем присутствовать. Конечно, у них есть свой регламент, которым они благополучно «прикрылись». В результате часть людей, как мы не настаивали, не пустили в зал, они остались в холле для регистрации. 19 человек, некоторые из них пришли с детьми, просидели за дверью 1,5 часа», - рассказала активистка.

Таким образом, в зал запустили 34 барнаульца. «А теперь прибавьте тех людей, которые остались за дверью: нас было бы 53 участника, которые проголосовали против этого проекта. В итоге за проект проголосовали депутаты с перевесом всего в четыре голоса», - поделилась Холодкова.

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Активистка подтвердила, что на слушаниях был ажиотаж, так как молодые семьи прекрасно понимают проблему.

"Я не знаю, почему руководство города ее не видит и пытается верить, что все в итоге реализуется успешно. Выданные в 2019 году 120 сертификатов молодым семьям – это 1,5 года борьбы и одиночных пикетов. Таким образом – это результат нашей борьбы с властью. Получается: не руководство видит проблему и решает, а мы заставляем их решать и делать свою работу! Повторюсь, у нас сложилось впечатление, что нас не хотели туда впускать. В 8:50 сказали, что все мы закрываемся, мест нет. 19 человек остались в холле, но единогласно приняли решение: «стоять до конца». Под угрозой исков в прокуратуру некоторых участников все-таки впустили, а вторую часть - уже нет. Наше предложение по увеличению финансирования было отклонено", - резюмировала участница программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле.

Градус негодования на слушаниях начал зашкаливать. Понять возмущение и ажиотаж участников можно: многие годами стоят в очереди. Однако сертификата, с помощью которого могли бы компенсировать часть затрат на улучшение жилищных условий, они до сих пор не получили. А очередь в муниципалитете – огромная.

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«Нас признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, когда у нас не было детей, сейчас их двое. За 5 лет мы продвинулись на 1,5 тысячи человек, на следующий год нас выкинут из очереди. С таким количеством выдаваемых сертификатов хватает только на многодетных, так как они идут впереди очереди, а остальные что - не люди? Где справедливость, когда уже наша власть услышит нас? Я выполняю все свои обязательства перед государством, а наши чиновники беспокоятся только о своих карманах. Половина лиц, избранная помогать людям в этом вопросе, элементарно не знают деталей этой программы. Небольшой город Бийск получает в два раза больше сертификатов, чем Барнаул. Позор администрации города и края», - заявила одна из участниц программы.

Между тем участники программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле выступили с тремя одиночным пикетами в краевой столице 21 и 22 октября: «Люди находились на улице около двух часов. Горожане смогли увидеть, что существуют такая акция и эту проблему нужно решать», - отмечают активисты.

В частности, свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказал участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле Александр Музыченко. «На самих слушаниях, я не был. Я в этот момент находился на одиночном пикете, так мы распределили обязанности. Если пикетирует только один человек, то он не попадает под санкции. Обычно для массовых протестов нужны разрешения», - пояснил ситуацию Музыченко.