Пассажиры самолета, аварийно севшего в Барнауле, не могут добиться компенсации от перевозчика

Новости 22.10.2019 13:50 3087

Часть пассажиров рейса Камрань - Барнаул, совершившего аварийную посадку в международном аэропорту им. Г.С. Титова, до сих пор так и не получили обещанную компенсацию. Ранее перевозчик, авиакомпания Azur Air, заявила, что выплаты по 100 тысяч рублей будут произведены каждому пассажиру, вне зависимости от полученных травм.

О том, что выплаты стартовали, сообщалось на сайте авиакомпании еще 4 октября. Само ЧП произошло 25 сентября. В результате жесткой посадки Boeing произошло возгорание стойки шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. В результате эвакуации травмы получили свыше 50 человек, в том числе несколько пассажиров - переломы.

Известно, что по состоянию на 4 октября компенсации выплатили 24 пассажирам.

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К слову, ответственность авиакомпании была застрахована в "Ингосстрах". По данным пресс-службы Azur Air, в отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты по федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров...". Информация о порядке получения страховых компенсаций должна направляться каждому пассажиру индивидуально.

Для оповещения о порядке получения всех выплат авиакомпания будет связываться с пассажирами. Также предлагалось направлять свои контактные данные через форму обратной связи на сайте перевозчика, либо звонить в call-центр.

"Однако моя дочь, как и многие другие пассажиры не получили никаких выплат. Авиакомпания на связь не выходит, страховая компания "Ингосстрах" тоже. Документы, заявления, претензии им направили, ответа нет уже более 14 дней", - рассказала "Политсибру" мать одной из пострадавших, Татьяна Бондаренко.

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Напомним, что инцидент в аэропорту стал поводом для возбуждения уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

"Авиакомпания заявляет, что возгорание не подтвердилось, хотя возгорание было, следователи это подтвердили. Кому верить? Как продвигается расследование уголовного дела? Будут ли выплаты? Если да, то когда? Пострадавшим уже хочется подавать коллективный иск", - сообщила собеседница.

Отметим, что нормативных сроков по добровольной компенсации пассажирам не существует. Авиакомпания вправе решить этот вопрос по своему усмотрению. Что касается договора со страховщиком, в этом случае сроки выплат оговариваются непосредственно в документе.

"Политсибру" подготовил официальный запрос в адрес перевозчика, а также страховую компанию. Редакция продолжит следить за развитием событий.