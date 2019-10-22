Точь-в-точь: обсуждение правил застройки Барнаула пройдет в ускоренном формате по образцу Генплана

Новости 22.10.2019 12:55 1599

Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки Барнаула продлятся месяц – с 28 октября по 28 ноября. Это минимально возможный срок, предусмотренный законодательством. Вновь, как и случае с обсуждением Генплана, горожанам будут доступны экспозиции, размещенные в администрациях районов города в будние дни в рабочее время.

На рассмотрение барнаульцев будут представлены сам проект правил землепользования и застройки городского округа, карта градостроительного зонирования, а также карта зон с особыми условиями использования территории. Об этом сообщает комиссия по подготовке проекта ПЗЗ.

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С документацией можно будет ознакомиться по следующим адресам: Короленко, 65, проспект Комсомольский, 108"а", Энтузиастов, 7, Красноармейский, 104, Никитина, 60, Георгия Исакова, 230. Работать экспозиции будут с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:48.

Как видно, "вживую" посмотреть на проект ПЗЗ возможно, только отпросившись с работы, либо будучи пенсионером.

Помимо экспозиций, проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета по архитектуре, строительству и развитию города со следующего понедельника. Предложения и замечания будут приниматься до 28 ноября. Их можно подать несколькими способами. Самый оперативный – через сайт комитета. Предполагается, что можно оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта. Наконец, можно прийти в комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Строителей, 8) и высказать пожелания в письменной форме.

Напомним, ранее по той же схеме летом в городе обсуждали проект Генплана Барнаула до 2036 года. Данная заочная процедура пришла на смену публичным слушаниям. Прошлый опыт показал, что общественные обсуждения оказались не слишком востребованными у горожан.

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Кстати, ряд нарушений были обнаружены в ходе обсуждения и принятия нового Генплана города. Например, отсутствовали сведения о границах населенных пунктов. Также в документе о территориальном планировании не были предусмотрены полные сведения о трансформаторных подстанциях, охранных, санитарно-защитных, водоохранных зонах.

Помимо технических замечаний зафиксированы и организационные «проколы». Так, выяснилось, что общественные обсуждения проводились не во всех населенных пунктах Барнаула. Этот момент является нарушением закона о градостроительной деятельности. Кроме того, целый ряд замечаний и предложений по Генплану были попросту проигнорированы. Их не включили в протокол общественных обсуждений, что является грубым нарушением.

В итоге в городскую администрацию были направлены акт и предписание с требованием устранить нарушения закона. Посмотрим, смогут ли барнаульские чиновники на этот раз обойтись без нарушений при обсуждении ПЗЗ.