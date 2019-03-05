Какие объекты СО РАН в Новосибирске будут переданы Минобрнауки?

Новости 22.10.2019 12:15 383

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) обязано передать Минобрнауки России десятки объектов недвижимого имущества. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Всего 27 объектов, среди них - детские сады и теплотрассы в Советском районе Новосибирска и Бердске.

Право оперативного управления СО РАН на 27 объектов недвижимости в Новосибирской области прекращено. Они будут переданы подведомственным организациям Минобрнауки, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Поясним, среди переданных объектов семь детских садиков и ясли, а также здания их складов в микрорайонах «Щ» и Верхней зоне Академгородка. Также правительство забрало у СО РАН теплотрассы в Бердске, Искитиме, Нижней Ельцовке и микрорайоне «Правые Чемы». В распоряжении сказано, что Минобрнауки должно сформировать перечень организаций для получения обозначенных объектов.

Минус 356. Отделение РАН потеряет часть Академгородка в Новосибирске Новости 05.03.2019 15:15 Остальные объекты планируется передать Минобрнауки 761

Ранее стало известно, что в управлении СО РАН останется только 22 из 378 объектов. Академгородок получал федеральные деньги на их содержание. Большую часть передадут Минобрнауки, однако каким организациям, не сообщалось.

По данным СМИ, в правительстве России готовится инициатива по лишению Сибирского отделения РАН права на управление имуществом и землей новосибирского Академгородка, заявили в СО РАН. Молодые ученые опасаются, что «поспешные действия» могут нанести ущерб Академгородку.