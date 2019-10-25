Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации

Новости 22.10.2019 13:10 238

Школьники и студенты учебных заведений Алтайского края в 2019 году принимали участие в предметных олимпиадах, игровых тренингах, конкурсах профмастерства, экскурсиях и других обучающих мероприятиях Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК).

Работа со школьниками

В 15-й школе второй год действует профильный класс с углубленным изучением химии и биологии. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона.

Алтай-Кокс стал партнером краевого проекта стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», которая нацелена на развитие лидерских качеств у школьников и студентов. Сотрудники предприятия совместно со студентами Заринского политехнического техникума и учащимися заринской школы №15 ведут четыре проекта экологической и социальной направленности.

Работа со студентами

Четыре студента вузов Алтайского края и Заринского политехнического техникума участвуют в корпоративной программе «Студент Алтай-Кокса», которая предусматривает выплату стипендий, прохождение практики и дальнейшее трудоустройство на предприятии.

Алтай-Кокс работает с Заринским политехническим техникумом в системе дуального обучения. На предприятии открыт учебный полигон, где студенты, обучающиеся по специальности «слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики», проходят производственную практику.

Алтай-Кокс безвозмездно передал Заринскому политехническому техникуму здание бывшего учебно-курсового комбината, где в этом году после ремонта открыли дополнительно двенадцать новых учебных классов на 250 мест.

На предприятии прошел краевой конкурс профмастерства среди будущих электромонтеров. В нем приняли участие 16 студентов из шести колледжей и техникумов Алтайского края.

Производственную и преддипломную практику на Алтай-Коксе с начала 2019 года прошли 136 студентов вузов и техникумов.

Представители Алтай-Кокса посещали «Ярмарки вакансий», «Дни открытых дверей» в средних и высших учебных заведениях региона, принимали участие в аттестации выпускников. Недавно в рамках Всероссийского молодежного профориентационного форума «Карьера.ру» специалисты рассказывали студентам о востребованных профессиях, о социальной политике и возможностях карьерного роста на предприятии.