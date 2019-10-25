Два клиента Алтайского филиала Россельхозбанка приобрели инвестиционных монет более чем на 13 млн рублей

Новости 22.10.2019 11:40 464

Двумя клиентами банка приобретено 500 монет с изображением Георгия Победоносца номиналом 50 рублей на общую сумму более 13 млн рублей. Это самая существенная продажа монет 2019 года в филиале.

По мнению директора Алтайского РФ АО Россельхозбанк Николая Бойко, «покупка монет – один из удобных способов сохранить сбережения. Россельхозбанк сегодня предлагает россиянам коллекционные и инвестиционные экземпляры. Монеты можно купить в подарок близким или с целью выгодного вложения. Драгоценные металлы стабильно растут в цене, а значит, способны принести неплохой доход при долгосрочном инвестировании».

Памятные монеты из драгоценных металлов отличаются более высокой ценой и, как правило, выпускаются в связи с определенным событием. Такие экземпляры хранятся в специальных полимерных упаковках, чтобы сохранился их внешний вид. Более подробную информацию о покупке монет можно получить на сайте www.rshb.ru или в колл-центре банка по телефону 8 (800) 100-0-100 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2) звонок по России бесплатный.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.