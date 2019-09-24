Мистический Бийск: места в городе, которых лучше избегать

Новости 22.10.2019 10:50 640

В преддверии праздника Хэллоуин хочется вспомнить о всевозможных таинственных явлениях: призраках, проклятиях, байках и легендах. Даже в таком небольшом городе, как Бийск, есть несколько клочков земли, в которых происходило что-то странное – во всяком случае, так говорит людская молва. «Бийский рабочий» предлагает вспомнить несколько мистических мест в наукограде.

Старинная обская стрелка

Легенда берет истоки в верованиях коренных алтайцев. Согласно мифам, в тот год, когда Обь обмелеет на стрелке (то есть на слиянии), будет годом конца нынешнего мира (собственно христиане прировняли это к апокалиптическим пророчествам Иоанна Богослова).

По сказаниям, со всей Земли соберутся сильнейшие воины всех народов, воскреснут мертвые богатыри и начнется Последняя Война (у христиан Армагеддон). В результате нынешний мир погибнет и родится новый.

Особый интерес к этой легенде должен быть у жильцов поселка Одинцовский посад – ведь он стоит как раз на месте слияния Бии и Катуни. То есть, предполагаемая борьба Света и Тьмы случится именно на их территории.

Особняк купца Варвинского и его призрак

Эта загадка связана с личностью бывшего владельца этого красивого и мистического особняка. Сейчас в нем размещается «Музей Чуйского тракта». Любопытный факт: особняк был построен методом «бросового кирпича»: каждый кирпич брал специальный человек и бросал подальше. Кирпичи, которые не бились, шли на постройку. Однажды в это здание на полном ходу въехал танк - вылетело окно и осталась царапина на стене, но само здание не пострадало.

О таинственной жизни самого Варвинского сведений не осталось, как и не осталось даже его инициалов – только фамилия. В 1970-х годах в подвале дома была обнаружена надгробная плита, датированная 1912-м годом. Кроме даты на плите высечена фамилия Кремлев, кем же он являлся, имел ли отношение к его смерти владелец особняка, неизвестно.

Работники музея решили освободить подвальное помещение здания. Из подвала только мусора вывезли семь КАМАЗов. А когда все освободили, оказалось, что это и не подвал вовсе, а обычный цокольный этаж. В подвале угадывалась печь, помещение для прислуги, прачечная. Резные арки разделяли помещения, но самое главное это пол. Он был не земляным, а кирпичным, больше смахивал на потолок какого-то помещения, находящегося внизу. По всем правилам в этом особняке присутствовало привидение. В темное время суток здесь можно встретить мужскую тень в длинном плаще и с бородой.

Бийчане рассказывали, что видели призрак во время строительных работ. Интересно, что он никого не пугал и никому не мешал, просто гулял себе в освободившихся помещениях, словно радовался, что все вокруг приводят в порядок. Судьба самого купца до сих пор неизвестна, после революции он как в воду канул.

Кстати, у этого дома было много жильцов, прежде чем его передали музею. После 1917 года здесь размещался революционный советский суд. С 1918 года, когда город был занят Колчаком, здесь размещалось представительство американской фирмы «Сибуниан», с 1919-21 - военная казарма, до 1926 года детский дом. А уж только потом музей.

Обнародованы подробности проекта реставрации «Музея Чуйского тракта» Новости 24.09.2019 15:20 Разрешение на проведение реставрации было получено в августе 801

Тюремный замок

Речь идет о здании СИЗО N-2 УФСИН по Алтайскому краю, а само историческое здание - это 1-й режимный корпус. Как и сама тюрьма, он был построен еще в XVIII веке. Здесь даже сохранились подземные переходы, по которым когда-то из здания в здание переводили заключенных. Сегодня ими никто не пользуется, так как они стали опасными для жизни. С этим замком связаны две легенды.

Поговаривают, что каменная тюрьма построена на частные деньги: купчиха Елена Морозова, оставшись вдовой, приблизила к себе приказчика. Приблизила во всех смыслах. Тот остарался нажиться где только мог, за что и оказался в суде. Приговор - два года каторги на Дальнем Востоке. Купчиха бросилась к губернскому прокурору с просьбой оставить любимого в деревянном остроге Бийска. Якобы за это прокурор предложил ей построить каменную тюрьму.

Вторая легенда - Белая дама. Как гласит молва, один из начальников тюрьмы как-то застал жену с одним из заключенных. Любовник получил пулю, а жену обманутый муж якобы велел замуровать живьем в стене подвального этажа.Есть рассказы, что призрак периодически бродит по подвалам – там, где теперь штрафные изоляторы, отчего несколько заключенных даже сошли с ума.