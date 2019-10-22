Публичные слушания по бюджету Барнаула чуть не оставили без СМИ

Новости 22.10.2019 11:05 2051

Публичные слушания по утверждению бюджета Барнаула на 2020-2022 годы, проходившие сегодня, 22 октября, неожиданно получили скандальный оттенок. Журналистов позвали на мероприятие в 8:00, лишь за час до его начала. Кроме того, здание городской думы пикетировал участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей.

Между тем БГД еще 30 августа приняла решение «О проведении публичных слушаний по проекту решения городской думы «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В этом же документе указаны дата, время и место слушаний (Ленина, 18). Регистрация на мероприятие проводилась до 8:50 при наличии паспорта. В обсуждении могли участвовать только совершеннолетние жители города.

Кстати, проект решения размещен на официальном портале, где каждый желающий может с ним ознакомиться. Вероятно, заминка с приглашением журналистов вызвана тем, что в Барнаульской гордуме с конца августа отсутствует пресс-секретарь. Зульфия Талибуллина перешла на работу в местное отделение «Единой России». Поэтому пресс-служба горадминистрации вынуждена выполнять еще и чужую работу. В итоге на обсуждение успели аккредитоваться журналисты лишь двух изданий, при куда большем интересе со стороны СМИ.

Депутаты БГД увеличили бюджет Барнаула на 1 млрд рублей Новости 03.06.2018 17:43 757

Вернемся к самому документу. Согласно плану, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Барнаула в 2020 году составит 12,282 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета - 4,871 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 12,348 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 65 млн рублей. Доходы бюджета 2021 года могут составить 11,931 млрд рублей, расходы - 11,964 млрд рублей, в 2022 году - 12,408 млрд и 12,422 млрд соответственно.

Тем временем свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказал участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле Александр Музыченко. Он выступил с одиночным пикетом. Акция протеста направлена на изменение объемов местного финансирования программы, реализуемой в рамках ФЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Музыченко обратился к депутатам города с плакатом: «Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья – основа государства».

Бюджет Барнаула на 2018 год принят с предельным дефицитом Новости 02.12.2017 19:43 799

"Дело в том, что вынесенный на публичные слушания трехлетний план бюджета не предполагает изменений в объем финансирования муниципальной программы, оставляя его на уровне в 38 млн рублей, который не меняется уже шесть лет. И основная загвоздка в том, что пока местный бюджет не изменит эту цифру, увеличить финансирование не смогут ни краевой, ни федеральный бюджеты, эти деньги выделяются лимитировано, исходя из возможностей города", - прокомментировал ситуацию руководитель местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

По данным 2019 года, на каждый 1 млн рублей из городского бюджета пришлось 2,9 млн рублей краевых и федеральных денег. Их хватило для 120 семей. Но в очереди остается 5377 семей, 178 из которых имеют трех и более детей. Еще 788 семей в этом году исключены из программы по возрастному показателю.

Очередь «зашевелилась». Мэрия Барнаула отчиталась о выдаче жилищных сертификатов Новости 03.04.2019 13:50 Администрация сообщила о том, что 120 молодых семей получили сертификаты на жилье 595

"Горькая правда в том, что большинство участников программы исключают из списка нуждающихся спустя 7-8 лет ожиданий. Число таких семей ежегодно растет в геометрической прогрессии, а ведь для многих участников социальная выплата - это единственный шанс приобрести собственное жилье", - рассказала участница программы и публичных слушаний Анна Холодкова.