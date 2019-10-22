Публичные слушания по бюджету Барнаула чуть не оставили без СМИ

Публичные слушания по утверждению бюджета Барнаула на 2020-2022 годы, проходившие сегодня, 22 октября, неожиданно получили скандальный оттенок. Журналистов позвали на мероприятие в 8:00, лишь за час до его начала. Кроме того, здание городской думы пикетировал участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей.
Между тем БГД еще 30 августа приняла решение «О проведении публичных слушаний по проекту решения городской думы «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В этом же документе указаны дата, время и место слушаний (Ленина, 18). Регистрация на мероприятие проводилась до 8:50 при наличии паспорта. В обсуждении могли участвовать только совершеннолетние жители города.
Кстати, проект решения размещен на официальном портале, где каждый желающий может с ним ознакомиться. Вероятно, заминка с приглашением журналистов вызвана тем, что в Барнаульской гордуме с конца августа отсутствует пресс-секретарь. Зульфия Талибуллина перешла на работу в местное отделение «Единой России». Поэтому пресс-служба горадминистрации вынуждена выполнять еще и чужую работу. В итоге на обсуждение успели аккредитоваться журналисты лишь двух изданий, при куда большем интересе со стороны СМИ.
Вернемся к самому документу. Согласно плану, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Барнаула в 2020 году составит 12,282 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета - 4,871 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 12,348 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 65 млн рублей. Доходы бюджета 2021 года могут составить 11,931 млрд рублей, расходы - 11,964 млрд рублей, в 2022 году - 12,408 млрд и 12,422 млрд соответственно.
Тем временем свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказал участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле Александр Музыченко. Он выступил с одиночным пикетом. Акция протеста направлена на изменение объемов местного финансирования программы, реализуемой в рамках ФЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Музыченко обратился к депутатам города с плакатом: «Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья – основа государства».
"Дело в том, что вынесенный на публичные слушания трехлетний план бюджета не предполагает изменений в объем финансирования муниципальной программы, оставляя его на уровне в 38 млн рублей, который не меняется уже шесть лет. И основная загвоздка в том, что пока местный бюджет не изменит эту цифру, увеличить финансирование не смогут ни краевой, ни федеральный бюджеты, эти деньги выделяются лимитировано, исходя из возможностей города", - прокомментировал ситуацию руководитель местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.
Администрация сообщила о том, что 120 молодых семей получили сертификаты на жилье
"Горькая правда в том, что большинство участников программы исключают из списка нуждающихся спустя 7-8 лет ожиданий. Число таких семей ежегодно растет в геометрической прогрессии, а ведь для многих участников социальная выплата - это единственный шанс приобрести собственное жилье", - рассказала участница программы и публичных слушаний Анна Холодкова.
Участвуем в программе 6 лет, за это время появился второй ребёнок, сдвинулись на 600 человек. Каждый год многодетные семьи отодвигают остальных. Уже неоднократно выступали с предложениями разделить очереди на многодетных и остальных, увеличить финансирование. Почему нас, молодые семьи не слышит власти? Через год участвовать в программе на нынешних условиях мы не сможем.
В этом году выдали 120 сертификатов и гордятся этим в очереди 6000 семей, мы стоим в очереди уже 8 лет и на следующий год нас исключат
Мы приехали с другого конца города с мужем и двумя детьми для участия в слушаниях бюджета ,в 8.57 , и нас не пустили,заявив,что зал переполнен,мест нет!!! Это отвратительно,это нарушение наших прав как граждан!!! В конце концов это неуважение !! Мы против утверждения плана данного бюджета,т.к.в нем нет достойного места для программы "молодая семья"( совсем мизер финансирования выделены для этих целей)!!! Мы приехали выступить против утверждения плана,как выяснилось всего 5 голосов не хватило ,чтобы этот план пересмотрели и учли интересы молодых семей!!!! Мы с семьёй и ещё более 10 человек ждали до последнего,чтобы наши голоса учли и приняли нас(тоже те,кого не пустили)! Но нет,власть упорно не реагирует на данную проблему!! Мы продолжаем борьбу!!!!! ВЛАСТЬ-ЭТО СЛУГИ НАРОДА!!!!! УСЛЫШЬТЕ НАС!!!!
Финансирование программы КРАЙНЕ МАЛО. Уважаемые депутаты, подумайте о народе, который вас выбрал, а не о своем желудке и пухнувшем кошельке. Семьи с детьми живут в ужасных условиях. Раньше программа работала, что сейчас произошло.
Дочь с семьёй тоже стоит в очереди более 8 лет. Живут в общежитии, ждут очередь. В тесноте, духоте. Ребёнку заниматься негде, младшему играть приходится на диване. Своими силами не купить жилье. С помощью государства смогли бы, но помощи нет.
Все шито-крыто в администрации города Барнаул, проблему молодых семей никак не комментирует губернатор Томенко, как будто этой проблемы и нет вовсе, стыд позор такому руководству, а деньги в стране есть, это очевидно, но почему то ситуация с программой никого не беспокоит, зачем простите, вы тогда у власти, с какой целью, если проблемы простого народа НЕ ХОТИТЕ решать? Семьи с детьми пришли на слушание, а их даже не пустили!
Нас признали нуждающимися в улучшении жилищных условий когда у нас не было детей, сейчас их двое. За 5 лет мы продвинулись на 1500 тыс, на следующий год нас выкинут из очереди, с таким количеством, выдаваемых сертификатов хватает только на многодетных, т.к они идут впереди очереди, а остальные, что не люди. Где справедливость, когда уже наша власть услышит нас. Я выполняю все свои обязательства перед государством, а наши чиновники беспокоятся только о своих карманах. Половина лиц, избранная помогать людям в этом вопросе, элементарно не знают деталей этой программы. Небольшой город Бийск получает в 2 раза больше сертификатов, чем Барнаул. Позор администрации города и края!!!!