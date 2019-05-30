Исследование: 37% жителей Алтая денег хватает только на еду

Новости 22.10.2019 10:20 114

Больше всего домохозяйств, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна, находятся в Республике Алтай, во втором квартале 2019 года таких было 37%. Об этом сообщает РБК.

По данным Росстата, в десятку регионов с наибольшим количеством жителей, чьих доходов хватает лишь на еду, вошли также Республика Тыва и Томская область (8 и 9 место соответственно). Омская и Новосибирская области заняли последние места в десятке регионов, жителям которых хватает лишь на еду и одежду.

2/3 семей в Алтайском крае признались, что им хватает денег лишь на еду, одежду и ЖКУ Аналитика 30.05.2019 7:10 Росстат представил статистику финансового положения семей по итогам IV квартала 2018 года 2673

Кроме того, эксперты отмечают снижение закредитованности россиян.

Доля российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду, выросла до 49,4%. Сообщается, что рост обусловлен сокращением количества наиболее бедных россиян, которым хватает только на еду. Доля таковых снизилась до 14,1%.

В целом, доля семей, которым хватает средств лишь на еду и одежду, растет на протяжении двух кварталов. Сейчас их насчитывается 32,6%, то есть, почти треть населения. Большая часть из них – это неработающие пенсионеры (58,8%), многодетные (56,1%) и неполные (53,9%) семьи.

Вместе с тем, растет и доля тех, кому хватает на товары длительного потребления.