Туристы оказались в ловушке на сломанной канатной дороге в Белокурихе

Новости 22.10.2019 9:35 478

ЧП произошло днем 21 октября в Белокурихе. Семь туристов застряли на канатно-кресельной дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В результате люди оказались в безвыходной ситуации, поскольку, помимо высоты, пострадавшие замерзали от низкой температуры.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в результате падения ветхого дерева на движущийся трос канатно-кресельной дороги произошла ее остановка», - говорится в сообщении МЧС.

Известно, в результате ЧП в воздухе "зависли" семь человек, в том числе 10-летний ребенок.

Для устранения поломки и эвакуации граждан на место происшествия выехали работники спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать» (13 человек) и сотрудники шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю (5 человек).

Спасательные работы были оперативно проведены, все находящиеся на канатно-кресельной дороге - эвакуированы. Никто из туристов не пострадал.