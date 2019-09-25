«Хотите поговорить об этом»? Проект ПЗЗ Барнаула обсудят в конце октября

Новости 22.10.2019 7:40 136

В конце минувшей недели и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о проведении общественных обсуждений проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города.

Дата старта обсуждений не указана, однако 5 сентября барнаульской мэрией было принято постановление, регламентирующее сроки подготовки ПЗЗ. Согласно этому документу, оповещение о начале общественных обсуждений должно быть опубликовано в течение трех дней с момента принятия решения об их проведении.

После этого, но не ранее, чем спустя неделю, проект ПЗЗ должен быть размещен на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Такая пауза требуется для того, чтобы с ним ознакомились соответствующие федеральные ведомства.

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Таким образом, проект новых ПЗЗ можно будет увидеть не ранее 25-го, а скорее даже 28-го октября. Максимальный срок обсуждений недавно также был скорректирован, сократившись с четырех до трех месяцев (минимальный составляет один месяц). С момента их окончания до утверждения новых ПЗЗ пройдет еще около двух недель.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что новые правила могут быть приняты в течение декабря-января. Отметим, что первый вариант возможен лишь при минимальной или близкой к минимуму длительности общественных обсуждений. Есть основания предполагать, что ПЗЗ постараются принять в текущем году – такие намерения уже озвучивались ранее.

Между тем данный документ представляет практический интерес не только для застройщиков, но и самих горожан. Именно ПЗЗ куда в большей степени, чем Генплан определяют судьбу того или иного участка, квартала или микрорайона.

В этой связи большой интерес и тревогу вызывает будущий статус таких территорий, как Ленточный бор, Нагорный парк, Лесной пруд, площадь Сахарова, парк Изумрудный, дендрарий имени Лисавенко, барнаульский Ковш, вертолетная площадка в медкластере и других. Вокруг планов властей и девелоперов по использованию данных пространств "не по профилю" неоднократно разворачивалась нешуточная полемика.

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Недавний опыт обсуждения Генплана показал, что посетители вовсе не торопятся осаждать экспозиции и вносить свои предложения. Впрочем, винить в этом горожан тоже неправильно, поскольку организация обсуждений Генплана вызвала множество вопросов – непонятные карты без легенды, с плохо читаемым шрифтом, работа экспозиций в будние дни и рабочие часы, и многое другое. Есть опасения, что история может повториться и на этот раз.

Тем не менее, Генплан оказался принят практически в том виде, в котором предлагался, никаких прорывных изменений в него внесено не было. Не исключено, что ПЗЗ будут приняты по той же схеме и в том виде, в котором они сформированы на данный момент.

Напомним, последний раз правила землепользования и застройки городского округа утвердили 7 лет назад - в октябре 2012 года. В дальнейшем в документ неоднократно вносились изменения, последний раз - в апреле текущего года.